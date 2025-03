Tango Cats подготвят изненади за публиката

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Зорница Цветанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Tango Cats се ражда от любовта на трима български музиканти към танца на страстта - тангото. "Котките" обаче разбиват на пух и прах познатото, с което публиката свързва този стил, за да му вдъхнат различно звучене и нов живот. Проектът е новаторски, но въпреки това, стремежът на музикантите е тангата да бъдат съвсем автентични. Тази своя цел те постигат благодарение на аранжиментите на Младен Тасков, който "опитомява" всякакви стилове с невероятен финес. Триото изпълнява музикални пиеси на Астор Пиацола, Карлос Гардел и Ричард Галиано. Концертите на Tango Cats никога не са едни и същи - за всяко свое представяне пред пубика постоянните членове на групата канят различни гост-музиканти и танцьори. Сред тях са Симеон Леонидов (кахон), Васил Златанов (акордеон), Веселин Веселинов-Еко (бас), Стоян Янкулов-Стунджи (барабани) и други

Орлин Цветанов е виртуозен цигулар, който от години работи с естрадната прима Лили Иванова. Концертира с всички извесни бъгарски джазмени и е част от оркестъра "Софийски солисти". Син е на легендарния български композитор Цветан Цветанов. През 2015 г., заедно със сестра си Зорница Цветанова, издават дебютния си албум Dream Of OZ. Зорница Цветанова свири от съвсем малка, а от няколко години е и преподавател по пиано. Концентирала е на три континента - Азия, Европа и Северна Америка. През 2015 г., заедно с брат си Орлин Цветанов, издава дебютния си албум Dream of OZ. През 2016 г. води майсторски клас в Сингапур. Младен Тасков, пиано, завършва музикалното училище "Гнесина" в Москва, а по-късно НМА "П.Владигеров" в класа на проф. Д. Лазарова. От 1999 г. е щатен преподавател и корепетитор в НМУ "Л.Пипков". Концертира и прави записи в Германия, Аржентина, Словения, Корея, Италия, Турция.