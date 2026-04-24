Тангото и мюзикъла ще заредят публиката на МузикАртисимо Фест 2026

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с флейтистката, основател и артистичен директор на "Музикартисимо фест" Мила Павлова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С концерта TANGO ARTISSIMO на 28 април в Софийската градска художествена галерия се открива шестото издание на международния фестивал „МузикАртисимо Фест“ – част от Календара на културните събития на Столична община. Вечерта е посветена на изкуството на тангото – древно, чувствено, носещо изпепеляващи страсти. За концерта TANGO ARTISSIMO са поканени прочутия изпълнител на бандонеон Стоян Караиванов – носител на наградата “Музикант на годината” в класацията на предаването “Алегро виваче” на БНР и знаменития квинтет “Пилекадоне” – Носител на награда Златна лира на СБМТД за върхови постижения в изпълнителското изкуство и на Националната награда “Акад. Марин Големинов” за високи художествени постижения на камерен ансамбъл.

Страст, любов и тъга, олицетворени от пет духови инструмента и един от характерните символи на аржентинското тангото – бандонеона! А претворени от майстори на ансамбловото музициране като квинтет „Пилекадоне“ (в състав Мила Павлова – флейта, Валентин Методиев – обой, Венелин Пиперов – кларинет, Евгений Тонев – фагот, Ясен Теодосиев – валдхорна) и Стоян Караиванов – бандонеон, те са сигурна гаранция за една вълнуваща и незабравима вечер!

Наред с чувствени и изключително красиви танга, в TANGO ARTISSIMO на 28 април ще прозвучи и световната премиера на произведението “Scrambled” от Даниел Бинели – прочут аржентински бандонеонист, композитор и диригент – член на легендарния Astor Piazzolla Nuevo Tango Sextet.

„МузикАртисимо Фест“ продължава на 30 април с концерта „В света на мюзикъла“, в който ще прозвучат арии и инструментални откъси из прочутите мюзикъли “Моята прекрасна лейди”, “Палечка”, “Клетниците”, “Принцеса Анастасия”, “Магьосникът от Оз”, “Красавицата и звяра”, “Коса” в изпълнение на харизматичните сестри Валерия и Виктория Василенко (вокал и пиано).

През 2026 г. на сцената на фестивала ще гастролират прочутите солисти Светлин Русев – цигулка, Красимира Стоянова – сопран, Кирил Манолов – баритон, Боряна Ламбрева – пиано, както и голям брой талантливи млади музиканти в дългоочаквания от публиката цикъл „Най-младите майстори на камерното музициране“.

От създаването си през 2021 г. „МузикАртисимо Фест“ ежегодно представя безспорни образци на класическата музика и на нейните посланици днес в пика на артистичната им кариера. Сред тях се открояват първият солов рецитал в София на знаменития цигулар Светлин Русев, първият песенен рецитал в сценичната практика на изтъкнатия български баритон Кирил Манолов, първият рецитал в България на мецосопраното Светлина Стоянова (солист в Ла Скала – Милано, във Виенската опера, операта в Цюрих), гастролите на знаменитите изпълнители и ансамбли: Брас квинтет на Кралския Концертгебау оркестър – Амстердам; BELGIAN BRASS; Камерен ансамбъл “Софийски солисти”; Мирослав Петков – соло тромпетист на Кралския Концертгебау оркестър – Амстердам; Сава Стоянов – соло тромпетист на “Ансамбъл Модерн” – Франкфурт; атрактивната млада перкусионистка Виви Василева – носител на престижната награда “Ленард Бърнстейн”; концертът-събитие “Български гласове славят Борис Христов” и много други. На сцената на фестивала са изпълнени световните премиери на редица новосъздадени творби от съвременни български композитори, творящи у нас и в чужбина, като Академик Васил Казанджиев, Пенка Кунева, Албена Петрович – Врачанска, Явор Гайдов, Милен Кукушаров и др.

Наред с основната линия – гастроли на ярки личности с международно признание в областта на класическата музика, “МузикАртисимо Фест” предоставя подиум за изява на все по-растящ брой перспективни млади дарования, основополагайки серията концерти “Най-младите майстори на камерното музициране”.