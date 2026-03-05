Оперната певица Тамара Ангеловска покорява Италия

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Тамара Ангеловска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През февруари в Италия, Милано, Тамара ще се превъплъти в ролята на Барбарина в операта „Сватбата на Фигаро“ от Волфганг Амадеус Моцарт – една от най-обичаните и изпълнявани опери в световния репертоар. Участието ѝ в този престижен оперен проект в сърцето на Италия е признание за нейния фин музикален усет, сценично присъствие и вокално майсторство.

На 6 март от 19.30ч. в Арт клуб 158 в София публиката ще има възможност да я чуе в специален концерт с филмова музика в София посветен на най-емблематичните мелодии от световното кино. В програмата са включени незабравими теми от филми като „Кръстникът“, „Усещане за жена“, „Гладиатор“, „Синема Парадизо“ и други прочути филмови шедьоври. Концертът обещава емоционално пътешествие, в което класическият глас се среща с магията на киното.

На 8 април в Централния военен клуб със Симфониета Враца ще пее под диригентството на Христо Павлов. Оперната певица ще изпълни арията на Лиу от операта "Турандот" на Пучини.

Младата надежда на оперното изкуство от Северна Македония ще осъществи турне през пролетта на тази година в Китай с проекта "Аниме Симфони".