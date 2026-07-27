Тамара Ангеловска подготвя концерт с Марио Йоцов и приятели през ноември в София

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Тамара Ангеловска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Младата надежда на оперното изкуство от Северна Македония ще изнесе концерт до Колизуема в Рим на 23 август. Това сподели оперната певица и актриса пред ClassiC FM. Тамара Ангеловска играе в престижни театри в Европа и по света. Страстта й към класическата музика е вдъхновение от детството й, когато майка й слуша записи на арии от Пучини, Верди и Доницети. Днес тази страст превръща Тамара Ангеловска в успешен артист на музикалната и театралната сцена.

Тамара Ангеловска ще изнесе концерт на 14 ноември в Сити Марк Арт Център, в която операта и мюзикълът ще се срещнат в един впечатляващ спектакъл.

Първата част на концерта ще пренесе публиката в света на оперното изкуство с любими арии и ансамбли, а втората ще разкрие магията на най-обичаните мюзикъли чрез емоционални и зрелищни изпълнения.

На сцената заедно с Тамара Ангеловска и Марио Йоцов ще се присъединят техни близки приятели – талантливи певци и инструменталисти, които ще превърнат вечерта в истински празник на музиката.

Концертът ще предложи не само изключителни музикални изпълнения, но и оригинална сценография и впечатляваща концепция, създадена от режисьор с международно признание. Всеки детайл е подготвен така, че публиката да се потопи в едно различно и запомнящо се артистично преживяване.

Заповядайте на 14 ноември в Сити Марк Арт Център и станете част от една вечер, в която музиката, театърът и приятелството се срещат на една сцена!