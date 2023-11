„Там, където не сме“ съчетава поезията на Георги Господинов и музиката на Шопен

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с идейния инициатор, пианистката Венета Нейнска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Премиерното представяне на танцово-поетичния концерт „Там, където не сме“ с музика за пиано на Фредерик Шопен и поезия на Георги Господинов събира виртуози на музиката, актьорското майсторство и балета на сцената на Драматичния театър - Пловдив в Нощта на театрите на 18 ноември 2023г. от 19:00ч. за спектакъл, който се преживява дълбоко и помни дълго.

Организаторите от Sofia Art Institute избират “Там, където не сме” за своя първи проект пред широката публика, заявявайки своето намерение за създаване на значима културна платформа, в която обучението по всички изкуства да бъде на най-високо ниво, а адаптирани версии на образователните им програми да бъдат имплементирани из цялата страна, достигайки включително до деца в неравнопоставено положение. С този проект Sofia Art Institute започва изграждането на общност, която посреща топло всеки желаещ да се учи и развива, а водеща цел за екипа на Sofia Art Institute е възпитанието в самоусъвършенстване, стремеж към познание и духовна извисеност.

Безкомпромисни в своето изкуство, артистите в танцово-поетичния концерт “Там, където не сме” ще представят неговата премиера на сцената на Драматичния театър в Пловдив, влизайки в мултидисциплинарен диалог, чрез музиката за соло пиано на Фредерик Шопен, поезията на Георги Господинов и съвременна танцова импровизация. В спектакъла, който обединява трите изкуства, на специално нает триметров концертен роял, ще чуем пианистката Венета Нейнска, ценена за своите емоционални изпълнения и силно въздействащо музикално майсторство. Сцената ще заблести и с носителката на “Златна роза” за главна женска роля във филма “Майка”, актрисата Дария Симеонова. Солистите на балет “Арабеск”, балетистите Виктория Петрова и Васил Дипчиков, ще допълнят пълноценното изживяване, в което изпълнители и зрители ще си зададат заедно вечните въпроси, движещи всеки от нас напред в бъдещето или съпътстващи го в неговото ежедневие. Днешният ден или вечността, смисълът или безсмислието на битието ни, времето или безвремието на съществуването? Отговорите ще бъдат потърсени в хармония с мислите и емоциите на публиката.

Билети са достъпни в epaygo.bg, на касите на EasyPay и касата на Драматичния театър - Пловдив. Специално предложение на организаторите са VIP билетите с най-добрите места в залата и достъп до VIP салона след концерта, където публиката ще има възможност за среща с изпълнителите, коктейл и подаръци.