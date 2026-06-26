SYN(es)THESIS представя още три концерта в градове извън столицата

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с инициатора и ръководител на проекта Александър Лиалиос, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Проект SYN(es)THESIS цели да изследва възможностите за синтез, взаимовлияние и взаимовръзки между отделните изкуства чрез индивидуална и групово-координирана творческа дейност. На настоящият етап той отбелязва завършването на три пълни годишни издания, представени на поредица от концертни събития в гр. София в периода 2021-2024 г.

Още в първото издание, проектът започва с две отделни покани: покана към студенти по живопис на Национална художествена академия за рисуване на картина, вдъхновена от българска класическа музика и покана към млади композитори за създаване на музикално произведение, вдъхновено от живопис. Тези две покани стават основни за концепцията на проекта, като втората от тях бързо прераства в Международен конкурс по композиция. Впоследствие, към конкурса са добавени и нови категории, като писане на музика към филмова, танцова и театрална сцена (в жанра на театъра на сенките), а към цялостното развитие на проекта са включени и други компоненти, като дигитални изкуства, съчетание на камерни и солови творби с пантомима и др. За своите завършени три издания, Международният конкурс по композиция “SYN(es)THESIS” досега е вдъхновил повече от 70 нови музикални произведения, създадени от композитори от над 30 държави на 4 континента. В рамките на проекта вече са създадени и повече от 110 картини, а също така е реализиран и конкурс по живопис, вдъхновена от музика на Ал. Скрябин.

През настоящата 2026 г., Проект SYN(es)THESIS отново се завръща на родните сцени, този път с четири концерта в градове извън столицата. Изпълнителският състав на проекта, който включва водещи музиканти – преподаватели в НМА „Проф. П. Владигеров”, инструменталисти в оркестрите на БНР, Софийска опера и балет, Софийски солисти и др. – този път ще представи в две различни концертни програми редица от най-атрактивните постижения на проекта. Програмите включват както произведения от български класици на 20-и век – Панчо Владигеров, Марин Големинов, Любомир Пипков, Димитър Ненов и др. – така и нови творби от лауреатите на Международния конкурс по композиция. Ще бъдат представени и избрани творби от членовете на журито на конкурса, което за неговите три издания включва: проф. Красимир Тасков, проф. Атанас Атанасов, проф. Велислав Заимов, проф. Георги Арнаудов, Александра Карастоянова – Херментин, Добринка Табакова и проф. Анди Хил.

Първият концерт към настоящата сесия вече би изпълнен на 16 май в гр. Кюстендил. Предстоят още 3 концерта, които ще се проведат, съответно, във: Варна – на 1 юли (Градска художествена галерия, 19 ч.); Пловдив – на 2 юли (Студио на БНР, 19 ч.); и в Благоевград – на 6 юли (Залата на Народно читалище „Никола Вапцаров 1866”). На тях ще бъдат прожектирани, заедно с музикалните изпълнения, и най-новите картини, създадени за проекта от талантливите студенти от Национална художествена академия, а също така и кратки сцени от няколко жанра сценични изкуства.

Освен четирите концерта, настоящата сесия на SYN(es)THESIS включва и изложба на новите картини (създадени през пролетния семестър на 2026 г.), която може да бъде видяна на територията на Къща музей „Панчо Владигеров”в София до края на м. август – институцията-титуляр на проекта за периода 2021-2023 г.

Изпълнителският състав на SYN(es)THESIS за 2026 г. включва: Николай Стоев (диригент), Десислава Чолакова (цигулка), Стоимен Пеев (цигулка), Евгени Ноев (цигулка), Огнян Константинов (виола), Христо Иванов (виолончело) и Александър Лиалиос (пиано). Инициатор и ръководител на проекта (от неговото начало) е Александър Лиалиос, който гостува в студиото на ClassicFM, за да разкаже повече за него.

Проект SYN(es)THESIS – 2026 се осъществява с подкрепата на Министерство на културата на Република България.