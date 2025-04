Световноизвестната пианистка Анна Д’Ерико ще свири безплатно в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката и педагог Анна Д’Ерико в превод на Даниела Попова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Световноизвестната пианистка Анна Д’Ерико, специалист по съвременна музика и преподавател в Консерваторията „Бенедето Марчело“ във Венеция, изнася солов рецитал в София на 24 април 2025 г. от 18:00 ч. в концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Програмата включва емблематичното и рядко изпълнявано произведение „Триадични спомени“ от Мортън Фелдман, шедьовър на клавирната музика от миналия век.

На същата дата, като част от цикъла лекции „Пролетни академични четения 2025“ на тема „Музика и памет“, Анна Д’Ерико представя размисъл върху произведенията от програмата.

На 25 април, петък, от 10 до 17 ч. в Камерна концертна зала „Димитър Ненов“ (в новата сграда на Националната музикална академия) изтъкнатата пианистка ще проведе майсторски клас за студенти по пиано, посветен на музиката на ХХ и ХХI век.

Анна Д’Ерико е световноизвестна пианистка, отличаваща се със задълбочени познания и интерпретация на съвременната музика. Родена в Италия, тя се отличава с умението си да изпълнява редки и трудни творби, особено от ХХ и ХХI век. Работила е с композитори като Салваторе Сярино, Пиер Булез, Хелмут Лахенман, Ено Попе, Джорджес Апергис, Пиерлуиджи Билоне и много други. В преподавателската си дейност тя споделя своя опит и страст към музиката с нови поколения музиканти. Кариерата ѝ я отвежда на престижни фестивали и концертни зали в Европа, САЩ и Азия, където получава широко признание за интензивните си и новаторски изпълнения. Анна Д’Ерико е много активна и в областта на популяризирането на музиката, като организира майсторски класове и конференции, за да изследва взаимодействието между музиката и нейните многобройни исторически, естетически и философски измерения.

Посещението на Анна Д’Ерико е по покана на Националната музикална академия в София в рамките на обмена по програма „Еразъм“ и се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт.

Входът за всички събития е свободен.