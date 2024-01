Световната сензация сред контратенорите Якуб Орлински ще пее в София

Насладете се на музиката на световната сензация сред контратенорите Якуб Орлински, съчетаващ уникален глас, изтънчен вкус и невероятна харизма! Той ще изнесе рецитала "Красота и думи" на 13 февруари от 19:30 часа в зала "България" под акомпанимента на виртуозния полски пианист Михал Биел.

В навечерието на Деня на влюбените се отдайте на изкуството на Якуб Орлински, който ще ви отведе към съвременните измерения на класическата музика с прекрасните композиции на Хенри Пърсел, Георг Фридрих Хендел и др.

Двамата полски артисти пристигат у нас по покана на оперната ни прима Соня Йончева и продуцентската ѝ компания SY11 Events, а концертът им е част от първия сезон на "Съкровени гласове".

Билетите са в продажба в системата на Ивентим

Програма

J.J. Fux

1. „Non t’amo per il ciel”

H. Purcell

2. „Music for a while”

3. „Fairest Isle”

4. „Cold song”

5. „Strike the viol”

H. Czyż „Pożegnanie”

6. „Kochałem Panią”

7. „Na wzgórzach Gruzji”

8. „Ostatni raz”

M. Karłowicz

9. „Nie płacz nade mną”

10. „Z Erotyków”

11. „Mów do mnie jeszcze”

12. „Przed nocą wieczną”

13. „Na spokojnym, ciemnym morzu”

14. „W wieczorną cieszę”

15. „Zaczarowana królewna”

S. Moniuszko

16. „Łza”

17. „Prząśniczka”

G.F. Handel

18. „Alleluja, Amen”

Една от най-обичаните и прочути оперни звезди на това десетилетие, контратенорът Якуб Йозеф Орлински се утвърждава като един от водещите световни артисти, триумфирайки на сцената, в концертни изяви и звукозаписни продукции. Неговите разпродадени концерти и рецитали в цяла Европа и Америка привличат нови почитатели на изкуството. Ексклузивен артист на лейбъла Warner Classics/Erato, последният му запис в съпровод на приятеля и пианист Михал Биел, озаглавен Farewells му носи престижната награда Opus Klassik за певец на годината (2023). Новият му албум Beyond излиза през октомври 2023 г. През изминалия сезон полският контратенор пее "Орфей и Евридика" в спектакълa на Роберт Карсен в парижкия Театър Шанз-Елизе, последван от нова постановка на същото произведение в Оперния театър в Сан Франциско на Матю Озава. Орлински се присъединява и към турнето на бароковия ансамбъл Il Pomo d'oro, като пее главната роля в "Птолемей, цар на Египет" на Хендел на големите европейски сцени, сред които Кралския театър в Мадрид и Парижката опера. Извън оперната сцена публиката има възможност да опознае певеца в документалния филм на Arte Music for a While (2023), станал най-гледания документален филм за култура по този телевизионен канал.Акцентите през този сезон включват дългоочаквано европейско турне с 23 дати за промоцията на новия албум на Якуб през есента и американско турне през пролетта. Той ще участва и в нова постановка на "Олимпиада"от Вивалди в Театър Шанз-Елизе, преди да се присъедини към дългогодишния си музикален партньор, пианиста Михал Биел, за поредица от ексклузивни рецитали в цяла Европа.

Пианистът и корепетитор Михал Биел е завършил Джулиард Скул в Ню Йорк, където работи и като вокален педагог в катедрата по вокално изкуство. Свири в най-известните концертни зали и оперни театри в света, сред които Карнеги Хол, Берлинска филхармония и Опера Франкфурт. Редовно си сътрудничи с контратенора Якуб Орлински, с когото изнася концерти по целия свят. Изпълненията им са излъчвани многократно от Medici.tv, Arte.tv, BBC Radio 3 и други.