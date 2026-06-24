Световен Dream Team на сцената на „Алегра" в концерта на 14 юли

Програмата на концерта „Зенит и залез“ на 14 юли на сцената на фестивала „Allegra“ ни потапя в една от най-вълнуващите и сложни любовни истории в изкуството. Когато 20-годишният Йоханес Брамс чука на вратата на Роберт Шуман, по-възрастният композитор веднага го обявява за „месията на музиката“. Шуман става негов ментор, а съпругата му Клара – гениална пианистка и вечна муза. Между тримата пламва дълбока връзка, обвита в неизказано привличане и безгранична лоялност, като Брамс остава най-близкият приятел и опора на Клара до самия ѝ край. Нишките на тази споделена съдба остават завинаги вплетени в нотите, които ще чуем в концертната вечер. Всичко започва с Клавирния квартет на Шуман (оп. 47), създаден в най-щастливата му година като интимен дневник на неговата любов, чието истинско сърце е бавната трета част (Andante cantabile) – призната за едно от най-красивите и съкровени обяснения в любов в световната история, посветено изцяло на Клара, в което мелодията прелива като нежен шепот. Веднага след това се оглежда съдбата на Брамс чрез неговия Кларинетен квинтет (оп. 115). Любопитното е, че малко преди да го напише, Брамс е в тежка творческа криза и официално обявява, че спира да композира, но срещата му с магическия звук на кларинета преобръща всичко. Още от първата част той разгръща изключително сложен емоционален свят, зареден с вътрешно напрежение и буря от копнежи, преминава през диви, импровизационни унгарски мотиви във втората част, а накрая темата се завръща умиротворена, пречистена и обвита в мека, златна есенна светлина, за да затвори житейския и творчески кръг в пълна хармония със съдбата.

Снимка: Allegra Academy and Festival

За да вдъхнат живот на тази драма, на сцената излиза истински Dream Team от артисти с филмови биографии:

Валерий Соколов (цигулка): Украинското дете-чудо, което на 13 години заминава за Англия. Талантът му е толкова магнетичен, че прочутият френски режисьор Бруно Монсенжон заснема за него документалния филм „Цигулка в душата“. Днес той е сред най-екстравагантните виртуози в Европа.

Екарт Рунге (виолончело): Освен че свири на безценен инструмент Амати от 1595 г., той редовно взривява джаз клубовете в Ню Йорк, миксирайки Бетовен с Джими Хендрикс. Рунге е и голям филантроп – свири за деца бежанци и подкрепя младежки оркестри в Южна Америка.

Салих Геврек (пиано): Изгряващата звезда на европейската сцена. Дебютира като солист в Анкара едва на 13 години, преминава през престижния Кралски колеж в Лондон и притежава рядка комбинация от буен източен темперамент и перфектна интелектуална прецизност.

Фабио Ди Казола (кларинет): Носителят на Швейцарската музикална награда, чийто кадифен звук ще изплаче унгарските мотиви на Брамс. Известен е с това, че бяга от снобизма и често организира концерти на необичайни градски локации, за да доближи класиката до хорана.

Лех Антони Ушински (виола): Роден в Италия и израснал в Швейцария, той съчетава артистизъм с модерен аристократизъм, който го превърна в рекламно лице на луксозните часовници Raymond Weil. Свири на старинна виола от 1690 г. и е любим сценичен партньор на суперзвезди като Катя Буниатишвили.

Стоимен Пеев (цигулка): Родното присъствие на световно ниво с номинация за „Музикант на годината“ (2024). Лице на „Софийски солисти“ и квартет „София“, той има зад гърба си впечатляващ лайфстайл рекорд – излизал е на сцената на Операта над 24 пъти като специален гост-солист в хитовия балет „Анна Каренина“.



Подробности за програмата на фестивала и солистите, както и билети за концертите може да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/. И тази година за вярната публика на Allegra е предвиден фестивален билет, който осигурява достъп до всички концерти на преференциална цена.

Фестивал и академия Алегра се провеждат под патронажа на Посолството на Швейцария, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столичната община – Календар на културните събития и СПК и в партньорство с НМУ «Любомир Пипков».