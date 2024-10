Светослав Николов: Уникални таланти пяха на галаконцерта на Майсторския клас на Райна Кабаиванска

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Светослав Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Уникални таланти пяха на Галаконцерта на лауреатите от XXIV Международния ѝ майсторски клас в НБУ на Райна Кабаиванска, който се проведе в Софийската опера и балет", заяви пред Classic FM Светослав Николов- програмен директор на Jazz FM и водещ в BTV Radio. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.

Младите оперни таланти получиха овациите и любовта на публиката, а блестящото им представяне затвърди София на световната карта на оперните театри. 11 от най-талантливите участници в Майсторския клас от България, Грузия, Румъния, Италия и Южна Корея, представиха арии и ансамбли, шедьоври на оперния репертоар под съпровода на орекстъра на Софийската опера и балет с диригент Найден Тодоров. Наградата за най-талантливите от тях дойде с традиционното присъждане на стипендиите на Фонд „Райна Кабаиванска“.

Блестящото българско сопрано Александрина Михайлова получи стипендия за едногодишно индивидуално обучение при Райна Кабаиванска в Института „Веки – Тонели“ в Модена. Нейното превъплъщение в арията на Виолета от операта „Травиата“ изправи публиката на крака и в продължение на минути не позволи на Александрина да се върне зад кулисите. Стипендия за едногодишно обучение в Института „Веки – Тонели“ в Модена получиха още басът от Румъния – Андрей Миклеа, грузинското мецосопрано Бая Сеганелидзе и баритонът от Южна Корея Сунхуан Дамиен Парк. Стипендии за семестриално обучение в музикалния институт в Модена бяха отпуснати на Кристиян Христов (България) и Марта Ладзаро (Италия).

Уникална изложба в чест на Райна Кабаиванска беше представена за първи път в Софийската опера и балет малко преди концерта. С над 150 фотографии тя разказва за триумфа на оперната дива на сцените на най-значимите оперни театри, за мисията на майсторските ѝ класове и благотворителната ѝ дейност. Проектът „Моите будители“ е част от инициативата „Годината на Кабаиванска“ по повод 90-годишния юбилей на една от най-ярките личности в съвременното оперно изкуство.