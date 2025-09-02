Светослав Борисов поема нов висок пост в Германия

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Светослав Борисов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Маестро Светослав Борисов, познат на българската публика от сътрудничеството си с Държавна опера Варна и участията си на Банско Опера Фест, започва нов етап в кариерата си. От 1 септември той заема поста първи диригент и заместник генерален музикален директор на театъра в германския град Десау. „Щастлив съм, че тази позиция ми позволява да се съсредоточа върху художествената работа – повече време с оркестъра, с певците, повече концерти и постановки,“ споделя Борисов. Първата му продукция в новата роля ще бъде „Така правят всички“ на Моцарт.

Пътят към успеха

Кариерата на Борисов в Германия започва през 2013 г. с постоянен договор в Бохемските симфоници. Следват девет години начело на операта в Магдебург, където диригентът утвърждава името си и печели номинация за „Диригент на годината“ от списание Opernwelt. През 2024 г. печели конкурс за новата си позиция в Десау, сред 170 кандидати.

Българско присъствие в Десау

Сред колегите му там са сопраното Йорданка Дерилова и виолистката Светла Камбурова. „Ние сме трима българи в театъра – това е повод за гордост,“ отбелязва маестрото.

Между Германия и България

Борисов продължава активно да работи и у нас като постоянен гост-диригент на Държавна опера Варна. Последната му постановка „Фауст“ с режисьора Вера Немирова бе приета с голям интерес, а през ноември предстои ново издание на спектакъла.

Бъдещи ангажименти

Програмата му включва постановки на „Бохеми“ и „Лебедово езеро“, както и участие във фестивала „Курт Вайел“ в Десау. Предстоят концерти с Филхармонията на Грац, гастрол в Колумбия и нови изяви във Варна. Освен това Борисов е част от журито на конкурса на името на маестро Борислав Иванов, който подкрепя млади таланти.

„Вярвам, че малките стъпки водят до големите постижения. Сега съм фокусиран върху това да оправдая доверието и да докажа, че изборът към мен е бил правилен,“ казва Светослав Борисов.