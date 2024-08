Светлина Стоянова открива "Аполония" и закрива "Опера в Летния театър" във Варна

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Светлина Стоянова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 август от 20.30ч. в Амфитеатър Аполония Светлина Стоянова ще участва в официалното откриване на 40-тото издание на "Аполония". Съпроводът е на Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Константин Илиевски. В програмата очаквайте:

Джоакино Росини – Увертюра към операта Севилският бръснар

Джоакино Росини – Ария на Розина Unа voce poco fa из операта Севилският бръснар

Волфганг Амадеус Моцарт – Увертюра към операта Сватбата на Фигаро

Волфганг Амадеус Моцарт – Ария на Керубино Voi che sapete из операта Сватбата на Фигаро

Марин Големинов – Нестинарско хоро из балета Нестинарка

Парашкев Хаджиев – Молитва на Мария-Десислава из едноименната опера

Шарл Гуно – Увертюра към операта Ромео и Жулиета

Шарл Гуно – Ария на Стéфано Depuis hier… Que fais-tu из операта Ромео и Жулиета

Жорж Бизе – Прелюд към операта Кармен

Жорж Бизе – Хабанера на Кармен из едноименната опера

Йохан Щраус син – Увертюра към оперетата Прилепът

Йохан Щраус син – Ария на принц Орлофски Ich lade gern mir Gäste ein из оперетата Прилепът

Създаден през 1948 година, Симфоничният оркестър на БНР и до днес играе важна роля в музикалния живот на София. Съставът поддържа един изключително широк репертоар. Той не само покрива целия периметър на класическата музика от барока до късния романтизъм с ярък фокус върху знаковите творби на 20 век, но включва и световни премиери, написани специално за оркестъра. Българската музика винаги е била важна част от изявите му.

Оркестърът е изнасял концерти в Южна Корея, Франция, Испания, Унгария, Холандия, Германия. Участвал е в културната програма на Световното първенство по футбол през 1998 и на Олимпиадата в Атина през 2004. С негов концерт е открит фестивалът Европалия в Брюксел през 2007. Солисти и гост-диригенти на Симфоничния оркестър на БНР са били безброй световноизвестни български и чуждестранни изпълнители.

На следващата вечер Светлина Стоянова ще участва на закриването в Опера в Летния театър във Варна.

Финалът на един вълнуващ сезон за Варненската опера поставя заключителната оперна гала, в която специален гост е мецосопраното Светлина Стоянова. Нейната впечатляваща международна кариера я води в Миланската скала, оперите в Хамбург, Цюрих, Мюнхен, Латвийската опера и много други, в два сезона е щатен солист и на Виенската опера. Светлина Стоянова, която ще пее за първи път във Варна, и водещи солисти на Варненската опера ще поставят, под палката на маестро Диан Чобанов, заключителния акорд на Опера в Летния театър 2024 с творби на Росини, Белини, Моцарт и Доницети.

На 30 август от 21.00ч. в Опера в Летния театър във Варна посетете Оперна гала:

Диригент Диан Чобанов

Режисьор Александър Мутафчийски

Със специалното участие на Светлина Стоянова - мецосопран

Солисти: Йоана Железчева (сопран), Пилар Гаридо (сопран),

Рейналдо Дроз (тенор), Матео Манчини (баритон), Гео Чобанов(бас).

Хор и оркестър на Държавна опера Варна

С финансовата подкрепа на Министерство на културата

Билетите са в продажба на касата на ТМПЦ-Варна, в Летния театър във Варна, ФКЦ и в мрежата на Ивентим

На 18 септември от 18.30 ч. в Епископската базилика в Пловдив Светлина Стоянова ще извиси глас за откриването на "Дни на музиката в Балабановата къща". Есенното 25-то издание на фестивала ще започне с концерта "MUSIC FOR A WHILE ИЛИ КОЛКО ДЖАЗ ИМА В БАРОКА", в който мецосопраното ще си партнира с джаз пианиста КОНСТАНТИН КОСТОВ и Квинтет ПИЛЕКАДОНЕ в състав: Мила Павлова – флейта, Валентин Методиев - обой, Венелин Пиперов- кларинет, Евгений Тонев- фагот и Ясен Теодосиев- валдхорна.

Българското мецосопрано Светлина Стоянова е родена в София. Като дете 9 години пее в Детския хор при БНР, където е главна солистка и участва в редица турнета в Европа и Азия. През 2010 заминава за Шотландия и първоначално учи психология в Университета в Глазгоу, а след това постъпва в Кралската Консерватория пак там, където учи вокално майсторство при Клеър Ширър. Дипломира се като Магистър по класическо пеене (2014-2016) и Магистър по опера (2016-2018).

През 2016 Светлина Стоянова получава 3-та награда и става първа сред жените на конкурса „Le Grand Prix de l’Opera“ в Букурещ. Веднага след това е поканена за записи със Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Григор Паликаров, а през 2017 печели Първа награда на Международния конкурс за певци „Neue Stimmen“ (Нови гласове). След успеха в състезанието, Светлина Стоянова е поканена да изпълни партията на Керубино („Сватбата на Фигаро“ – Моцарт) в Операта в Ница на Лазурния бряг и в театър „Антея“, както и партията на Розина („Севилският бръснар“ от Росини ) на фестивала в Брегенц.

През сезон 2018/2019 и 2019/2020 се присъединява като солист към състава на Виенската държавна опера. Дебютира в ролята на Дриада („Ариадна на Наксос“ от Рихард Щраус), изпълнява партиите на Розина и Керубино, на Росвайс („Валкюра“ от Вагнер), Лола („Селска чест“ от Маскани). Участва също и в гастроли на Виенската държавна опера, изпълнявайки две моцартови партии: на Керубино с оркестър „Elbphilharmonie“ – Хамбург и Церлина („Дон Жуан“) в „Тонхале“- Дюселдорф.

С Ансамбъл „Матеус“, ръководен от маестро Жан-Кристоф Спинози, Светлина Стоянова дебютира в ролята си на Изабела („Италианката в Алжир“ от Росини), която изпълнява по време на турне на ансамбъла във Франция.

От 2014 талантливата певица е част от международната организация „Live Music Now“. В качеството си на неин представител, през 2016 изнася самостоятелен концерт в „Usher Hall“, Единбург. През 2017 прави рецитал в Камерна зала „България“ в рамките на музикалния фестивал „Софийски музикални седмици“. През декември 2019 изнася солов рецитал в „Музикферайн“ – Виена, акомпанирана от пианиста Стивън Хопкинс.

Светлина е носител на наградата на Даниел Фрошауер за млад певец на 2019, участва в престижната програма „Samling Artists“ през 2017 и има сребърен медал от „Musicians’ company“. Тя е една от 30-те млади таланти в селекцията „30 под 30“ на списание „ Forbes“ – България за 2019.

През лятото на 2020 дебютира като Анджелина („Пепеляшка“ от Росини) на фестивала „Нова генерация“ във Флоренция, Италия. Дебютира и в Болшой театър в ролята на Розина (февруари 2021), последвана от дебют в Софийската национална опера като Анджелина.

Участва често в изпълненията на кантатно-ораториални творби – „Сънят на Геронтий“ от Едуард Елгар, „Глория“ от Антонио Вивалди, Меса в до мажор от Лудвиг ван Бетовен, Симфония № 4 от Густав Малер, Меса в ре мажор от Антонин Дворжак, „Меса за Милано” от Джоакино Росини.

Светлина Стоянова е отличена през 2020 с Грамота за принос в популяризирането на българската култура по света от Министерството на културата на Република България.