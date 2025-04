Операта „Сватбата на Фигаро“ с 3D maping ще бъде показан във Велико Търново

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервю на Георги Митов-Геми с режисьора Петко Бонев и диригента Георги Патриков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 22 май 2025г. от 19.00ч. в МДТ "Константин Кисимов" във Велико Търново ще се състои спектакъла „Сватбата на Фигаро" или „Един луд ден“ – комична опера от В. А. Моцарт, либрето – Лоренцо да Понте – по едноименната пиеса на Пиер дьо Бомарше.

Постановъчен екип:

Диригент – Георги Патриков

Режисьор – Петко Бонев

Сценография и костюми – Ася Стоименова

Хореография – Катя Богданова

Хормайстор – Яница Първанова

Концертмайстор – Мария Павлова

Корепетитори - Росица Тарапанова, Кристияна Абрашева

Помощник режисьор – Румяна Атанасова

3D maping – Лора Руневска – elektrik.me

С участието на: Бранимир Недков, Никола Иванов, Теодора Петрова, Миряна Калушкова, Боян Савов, Ли Яйкай, Румяна Костова, Димитрина Кечеджиева, Мирела Ябанджиева, Криста Петкова, Ирина Доброволская, Мойра Янкова, Ралица Василева, Ева Живковска, Йоана Кадийска, Пламен Кумпиков, Виктор Кръстанов, Драгомир Шопов, Стоян Буюклиев, Цинг Фанг Хъ, Уанг Джунран, Йована Ковачевич, Димитрия Колева, Никола Попов, Стефан Стоев, Марияна Стефанова, Цветомира Пенчева, Георги Гърланов, Уанг Джунран.

Оркестър, хор и балет на МДТ ”Константин Кисимов”