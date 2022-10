Сузана Клинчарова представя юбилеен албум в Националната библиотека "Св.св Кирил и Методий"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Радостина Узунова със Сузана Клинчарова в звуковия файл под главната снимка!

На 7 октомври от 18.30ч. във фоайето на втория етаж на Националната библиотека "Св.св Кирил и Методий" ще се проведе представяне на цялостната звукозаписна дейност и юбилейния албум "Класически шедьоври за арфа" на Сузана Клинчарова. Тържественият концерт ще премине под надслов "Следи във времето".

"Звукозаписната дейност от моята перспектива, е сублимиране на диалога между изпълнителя и художествената творба. Триъгълникът творба-изпълнител-слушател не се нарушава, ние сме все така изправени пред предизвикателството да развълнуваме и провокираме размисъл, независимо от физическото отсъствие. Интензивността на този стремеж, артистичната и чисто човешка щедрост която ще вложим в този задочен контакт, ще определят до голяма степен начина по който ще докоснем слушателя. Преимуществото за нас като изпълнители се състои в свободата, която получаваме - да доведем собственото си виждане и взискателност до един пароксизъм, който ще ни позволи да оставим във времето следа от нашия личен прочит на музикалното произведение", споделя Сузана Клинчарова.

Разностранната международна концертна дейност на Сузана Клинчарова я отвежда на най-известните световни сцени: Карнеги Хол, Симфони Спейс, Гаво, Радио Франс, Токио Бунка Кайкан, RAI, Бозар… Изявява се като солист на оркестри от величината на Токио Метрополитен Симфони, Камерен оркестър на Сан Франциско, Софийска филхармония и СО на БНР, Национален оркестър на Белгия, Филхармонията на Осака, регионални оркестри във Франция, Софийски солисти и много други. Тя е високо ценена за качеството на нейното изпълнение, както и за обширния репертоар от концерти за арфа и оркестър.

Мащабната звукозаписна дейност на Сузана Клинчарова е голяма рядкост за кариерата на арфист. Тя включва повече от двадесет концерта и концертни пиеси за арфа и оркестър, тематично подбрани части от соловия репертоар и камерни творби. Забележителен по своето качество е компакт дискът с концертен запис на рецитал в Карнеги Хол. В началото на тази дейност стои продуцентът Роналд Дом, който ангажира Сузана Клинчарова по време на нейното следване и разрастваща се концертна дейност в Белгия, за първия ѝ контракт с фирмата Паван. Следва дългогодишно сътрудничество между Балкантон и Паван, както и с редица звукозаписни фирми които разпространяват от рано нейните записи по цял свят. В последните години Сузана Клинчарова работи с австрийската фирма VMS Musical Treasures и с американския продуцент Джоузеф Вулпис. Оригиналният ѝ проект, антология на френската музика за арфа в три диска „La Belle Epoque de La Harpe”, е акламиран в Европа и САЩ.

Двата най-нови албума на Сузана Клинчарова “Classical Masterpieces” и “Milestones from the harp repertoire “ ще бъдат представени през настоящия сезон. Последният проект “А l’improviste” състоящ се от оригинален концертен запис заедно с пословичния саксофонист Стийв Лейси в едноименната емисия, ще бъде осъществен със сътрудничеството на Радио Франс.

Нейни изпълнения, както и интервюта и късометражни филми се намират в Златния фонд на БНР и в архива на БНТ. Включени са в колекцията на BNF (Националната библиотека на Франция) - четири компактдиска с френска музика, и в архивите на INA (Националния Институт за аудиовизия във Франция), в колекциите на NHK и BBC.

Родена в София в семейството на пианистката Вера Панова и на художника и публицист Евгени Клинчаров ("Пантеон на Българската Култура"), Сузана Клинчарова живее в Париж и в Ню Йорк. Получава образованието в родния си град, в Брюксел и в Париж. Нейни професори са Сузана Милдониан и Пиер Жаме, при когото специализира френска музика.

Завършва Кралската Консерватория в Брюксел с Първа награда и специализира, като получава наградата Супериор. Печели конкурса "Тенуто" в Брюксел и концертира активно. В същото време взима изпитите си в Софийската консерватория и завършва Майсторски клас.

Започва преподавателската си дейност в Държавното музикално училище и в Софийската консерватория. След установяването си в Париж преподава като професор по арфа в консерваторията в Ньой, Париж. Хабилитирана е със заповед на Държавния съвет на Франция от 28/11/2002 г. Удостоена е с титлата Почетен Професор на НБУ.

Сузана Клинчарова е член на жури на най-престижните интернационални арфови конкурси, между които конкурса за арфа в Израел. Води майсторски класове в Европа и САЩ - NYU, Консерваторията в Бостън, American Harp Society, Virginia Harp Center, Университета в Тел Авив, Москва, Санкт Петербург, Париж...

Работи за разширяването на репертоара, с широк принос в издирването и транскрипцията на пиеси за арфа. Горещ поддръжник на съвременната музика, тя изпълнява за първи път редица творби, много от тях написани за нея. Интересът й към съвременния джаз се въплъщава в дуо със Стийв Лейси при многократни концерти в Радио Франс и Френската телевизия.

Сузана Клинчарова е член на CDMC (Центъра за съвременна музика) и председател на Асоциацията ArtFusion в Париж.

През 2011 година професор Богдан Богданов кани Сузана Клинчарова за провеждането на Майсторски класове в НБУ. Така се заражда проектът "Арфата - извор на вдъхновение". Неговата специфика се състои в привличането на различни департаменти на НБУ - Театър, Кино, реклама и шоубизнес, Изящни изкуства, Политически науки... Поставени в интерактивни ситуации, участниците се мотивират и вдъхновяват едни от други, разширявайки своя кръгозор. Майсторският клас обединява цялата общност на българските арфисти - от Музикалното училище до солистите на Софийска филхармония и СО на БНР. Подбраната тематика включва нов, непознат в страната репертоар и редовни премиери на написани специално за майсторските класове творби. Участниците овладяват високо професионално познание и качества, сътрудничество с композитори, отношение към инструмента в ситуация на звукозапис и на видеозапис. Концерт-спектаклите са неотменна част от фестивала „Софийски музикални седмици“ и се осъществяват с партньорството на водещите културни институции и чуждестранни посолства и културни центрове.

От 2014 г. Сузана Клинчарова е научен ръководител на докторска теза в НБУ.

За концерт-спектакъла през 2016 г. "Paris Toujours", посветен на атентатите в Париж, при който се установи мост със Сорбоната, проф. Клинчарова и участниците в майсторския клас получават президентски поздравителен адрес.