Франсиско Супин от Strauss Vienna Orchestra: "Всяко произведение, което ще изпълним, е същински фойерверк за всички"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с мениджър на Strauss Vienna Orchestra Франсиско Супин, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"След повече от две години и половина без възможности за пътувания, сме изключително доволни да представим първия си проект след пандемията в София, България", заяви в ефира на Classic FM Radio Франсиско Супин- мениджър на Strauss Vienna Orchestra.Тази вечер, 9 декември, от 19.00ч. в зала 1 на НДК ще се проведе Коледния концерт на Strauss Vienna Orchestra под диригентството на Райнер Роос.

"Всички музиканти са развълнувани и нямат търпение да настъпи датата на концерта. Като мениджър аз също се радвам, че можем да осъществим тази проява с организаторите във вашата страна и наши партньори от 5PT Productions. Можете ли да си представите това, имайки предвид толкова проблеми по света- икономическа криза, пандемия, войната между Русия и Украйна? Ние сме доволни, че можем да пристигнем и да предадем положително емоционално настроение на публиката в България, тъй като смятаме, че хората се нуждаят от повече позитивни вибрации, отколкото негативни", посочи Супин.

"Творбите, които ще изпълним за вас, не са звучали през последните 2 концерта. За да спазим виенската традиция, сме включили изпълнението на “На хубавия син Дунав” и “Радецки марш”. Очевидно ще започнем с няколко полки, но без да уточнявам кои, за да може публиката да се изненада приятно при това наше гостуване. Тази година ще имаме солисти- прекрасното сопрано Мара Масталир от Виенската народна опера, която ще сподели за вас няколко оперетни бисера. Ще се включи и великолепния тенор Висенс Ширмахер, който е истински шоумен. Той се раздава на 100 процента, което мисля, че ще допадне на публиката. Предвид обстоятелствата и качествата на солистите, всяко произведение, което ще изпълним, е същински фойерверк за всички", коментира Франсиско Супин.

На концерта ще прозвучат арии от оперетите “Цигански барон” от Щраус, “Веселата вдовица” от Лехар, “Една нощ във Венеция” и “Виенска кръв”.

По време на събитието в София ще бъде на разположение за ценителите албумът “Най-доброто от Йохан Щраус”, който е издаден след пандемията в лимитирана серия.

Друг любопитен факт е, че във Strauss Vienna Orchestra работят двама българи- Георги Роцов- контрабас и една фаготистката Боряна Букарева.

Как Щраус Капеле Виена, основан от Йохан Щраус-баща през 1827г., се превърна в Щраус Виена оркестра, като наследник на прочутия си предшественик?

Този оркестър е създаден като камерен състав, който изнасял концерти за местната публика в Курзаал – Виена. Впоследствие Йохан Щраус-баща е имал щастието да отгледа 3-ма блестящи композитори, като най-талантливият от тях е бил Йохан Щраус-син. Благодарение на него, оркестърът придобива международна известност. Заедно със своите братя Едуард и Йозеф, Йохан Щраус-син дирижира валсове, полки и маршове. Еволюцията на състава е огромна - Щраус Капеле Виена изнася многобройни концерти по света, включително в Ню Йорк през 1901г., когато се е състояло последното турне на състава, защото някои от братята вече са починали или са прекъснали тези занимания. Така светът остава без този оркестър за цели 76 години. Един ден музиканти от Виенската народна опера /Фолксопер Виена/ и Виенската държавна опера /Щатсопер Виена/ решават да възобновят оригиналния състав, да възродят традицията такава, каквато е била известна в миналото, наследявайки характерните костюми с бели панталони и гранатово червени сака.

Какво ще ни разкриете за начина на обличане, цветовете и формите на костюмите, както и по какъв начин се поддържа техния вид?

Костюмите наистина са исторически, като някои от тях са на повече години от другите. Вярваме, че те са нашето ДНК и подчертават уникалността, отличителния белег, който разкрива защо сме толкова различни от останалите. Те са типични с това, че няма концерт, на който музикантите да не се явят с тях. Тези костюми са наша запазена марка, за да може хората да ни свързват с тях. Поддръжката на облеклата е доста скъпа, тъй като трябва винаги да са изрядни и чисти. Скъпо е и защото разполагаме с общо 150 оригинални облекла, като свирим в различни формации от 20, 30 или 40 музиканти в зависимост от музикалната проява, която организираме. Назначили сме един единствен човек, който да се грижи само за костюмите. В зависимост от това кой какво ще свири, трябва да се приспособи съответния костюм към фигурата на музиканта, който ще участва в концерта. Заради пандемията много от оркестрантите напълняха и не се движеха много, та затова адаптираме външния вид, съгласно ситуацията.

Колко музиканти ще пристигнат в България?

Това ще бъдат 26 оркестранти, диригента Райнер Роос плюс двамата солисти.

Нужен ли е специален транспорт за костюмите или всеки музикант си ги носи поотделно?

Не можем да рискуваме, тъй като някои куфари се забавят или губят или пък се разлива течност в съдържанието им, което може да повреди дрехите. Затова също се грижи назначеният човек.

Тези костюми не са ли застраховани?

Има опция за патент, за който сме се консултирали с редица адвокати. Сумите всяка година са толкова високи. За да се възползваме от това, трябва да подготвим солидна сума. На този етап след пандемията не можем да си я позволим. Част от костюмите са изработени през 1977г., като нашият оркестър е всепризнат, тъй като работи вече над 50 години с тези облекла. Ако се появи друг оркестър със същата идея, мисля, че ние ще можем да защитим правата си.

Изчислявали ли сте каква е приблизителната цена на един костюм за един музикант?

Някои от облеклата са създадени през 70-те, други през 80-те или 90-те години. Ще ви издам една малка тайна – свързахме се с авторитетни дизайнери на висша мода на Австрия, с които установяваме партньорство, за да бъдем взаимно полезни. Очевидно, че за да се разчита на дизайнера, трябва да се има предвид неговата цена, която възлиза на 800 до 1200 евро в зависимост от моделиера и при участие в спонсорирането. Ако той може да изработи повече от един костюм, цената ще спадне до 500-600 евро.