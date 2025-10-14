Strauss Capelle Vienna потегля на национално турне в 5 български града

„Много оркестри изпълняват музиката на Щраус, но само един е истинският оригинал. Открийте автентичния Strauss Capelle Vienna!“



Поканете коледния дух в сърцата си с грандиозното национално турне на Strauss Capelle Vienna, с което ще отбележим 200 години от рождението на гениалния композитор Йохан Щраус-син!

От 29 ноември 2025, по повод 200 години от рождението на гениалния композитор Йохан Щраус-син Strauss Capelle Vienna ще отпразнува музикалната одисея с магичен коледен концерт, обикаляйки страната с празничен дух, така както повелява коледното настроение.

Публиката ще се наслади на най-красивите валсове и полки, изпълнени с автентичността и виртуозността, с които Strauss Capelle Vienna се прочува по целия свят. Тази изключителна гала вечер ще включва не само класически произведения, но и изненади, които ще внесат празничната искра към коледното настроение и ще приковът вниманието на българската публика до последния акорд.

Strauss Capelle Vienna впечатляват с чувствителни музикални интерпретации и емблематични червени костюми. Те се представят успешно както във Виена, така и на международни фестивали и концерти, утвърждавайки отличната си репутация през последните четири десетилетия. И го правят не само благодарение на факта, че оркестърът е създаден от един от най-обичаните и талантливи австрийски композитори, но и заради впечатляващите музиканти, които са лицето на Strauss Capelle Vienna днес.

„Всички музиканти от Strauss Capelle Vienna са изключителни, способни да спечелят всяка аудитория, дори и най-модерната“, пише The Washington Post, а много други международни медии, сред които и New York Times, описват Strauss Capelle Vienna, като един от най-брилянтните световни оркестри.

Не пропускайте възможността да станете част от това незабравимо събитие.

Почувствайте магията на празника в компанията на майсторски изпълнения, солисти, хор и професионални танцьори, които ще пресъздадат неповторимото усещане за Виенския блясък и аристократичен чар. Очаква ви истински празник на музиката, изпълнен с изискан стил и вълшебно настроение в унисон с коледния сезон.

Не пропускайте този мащабен музикален гала спектакъл, който ще се помни дълго и ще внесе топлина и вдъхновение за цялото семейство. Подарете си една вечер, изпълнена с музикално вълшебство, която ще остане завинаги в сърцето ви. Заповядайте и нека заедно поканим коледния дух и празничното настроение със "Strauss Capelle Vienna: Турне Валсова Одисея - 200 г. Йохан Щраус II" – където духът на Щраус оживява!

Русе - 29 ноември

Варна - 30 ноември и 1 декември

Бургас - 2 декември

София - 4 декември

Пловдив - 6 и 7 декември

Билети ще откриете ТУК