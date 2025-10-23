Strauss Capelle Vienna с турне за първи път в България по случай 200 години от рождението на Йохан Щраус син

След поредица от разпродадени концерти в София и Варна през последните години, Strauss Capelle Vienna – оригиналният оркестър, основан от самия Йохан Щраус, – пристига за първо национално турне у нас. Поводът е 200 години от рождението на "Краля на валса" – Йохан Щраус II.

От 29 ноември до 7 декември 2025 г., публиката в Русе, Варна, Бургас, София и Пловдив ще има възможността да се потопи в изяществото на автентичната виенска музика, с валсове, полки и маршове, изпълнени така, както са звучали преди два века. Оркестърът ще бъде в пълен състав – с диригент, балет, солисти и хор, създавайки атмосферата на виенски бал точно преди Коледа.

"Всички музиканти от Strauss Capelle Vienna са изключителни – способни да спечелят всяка публика, дори и най-модерната.", пише The Washington Post. Това е "един от най-изящните съвременни оркестри.", коментират от The New York Times.

„Всяка нота, която изпълняваме, носи духа на Виена и сърцето на Щраус. Да отбележим 200 години от рождението на композитора с турне в България е чест и отговорност. Вашата публика е емоционална, интелигентна и отворена към изкуството – и ние усещаме това още с първия поклон", споделя маестро Rainer Roos, диригент на Strauss Capelle Vienna.

„Това не е просто концерт. Това е културно събитие, което се случва веднъж на два века. За нас е чест да бъдем част от тази музикална история. Всяко изпълнение на Strauss Capelle Vienna създава спомен, който остава завинаги. Ако трябва да изберем един специален момент в календара – нека бъде този. ...И да и тази година ще има изненади.", подчертават от Файл Продакшън Тийм, организатор на турнето в България

Турнето включва следните дати и локации:

29.11 – Русе / Доходно здание

30.11 и 01.12 – Варна / Фестивален и конгресен център

02.12 – Бургас / Зала НХК

04.12 – София / Зала 1 на НДК

06 и 07.12 – Пловдив / Дом на културата „Борис Христов"

Билетите вече са в продажба чрез платформата Eventim.bg и партньорските ѝ каси в цялата страна, както и на касите по места. До 31 октомври важат промоционални цени.