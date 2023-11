Най-очакваният Коледен гала концерт на Strauss Capelle Vienna се завръща на 9 декември в Зала 1 на НДК.

Една от изненадите тази година е невероятният баритон Marco Di Sapia.

Marco Di Sapia става щатен изпълнител на Фолксопер Виена през 2013 г., където изпълнява някои от най-впечатляващите роли като Frank в "Die Fledermaus", Brown в "Die Dreigroschenoper", Jupiter в "Orpheus in der Unterwelt" и Lazar Wolf в "Anatevka". От своя дебют през 2009 г. на сцената на Фолксопер Виена, той се изяви в роли като Die Zauberflöte, Die Lustige Witwe, Sweeney Todd, Gasparone, Der Opernball, Fra Diavolo, Rusalka, Die lustigen Weiber von Windsor, Carmen, Gianni Schicchi, Viva la Mamma, La Bohème, Der Kongress tanzt, Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen, La Traviata, My Fair Lady и Hoffmann's Erzählungen, Der Teufel auf Erden, König Karotte, Der Zigeunerbaron, Die Fledermaus, Die Csárdásfürstin, Schoenberg in Hollywood и Antonia und der Reißteufel.

В допълнение към изящния си репертоар във Фолксопер Виена, Marco Di Sapia развива обширен репертоар в европейския театрален пейзаж. Той гостува на сцени като Teatro S. Carlo Napoli, Savonlinna Opera Festival, Bunka Kaikan Theater Tokyo, Staatstheater Kassel, Oper Graz, Staatstheater Nürnberg и на много други важни сцени във Франция.

Marco Di Sapia е роден в Генуа и израснал в Рим, където завърши Deutsche Schule Rom. В Рим той започва своето актьорско образование, преди да се премести във Виена. Той завършва оперно пеене в МУК (Музикална и изобразителна изкуствата на град Виена) и на Университета по музика и изпълнителски изкуства във Виена.

"Strauss Capelle Vienna" ще ви пренесе в едно по-добро духовно измерение с палитра от класически шедьоври, а Marco Di Sapia ни обеща вокалната си магия, както се полага на един коледен гала концерт.

Заповядайте на 9 декември в Зала 1 на НДК от 19:00 часа. Вратите отварят в 18:00 часа.

