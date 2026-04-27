Столична библиотека чества 150- ата годишнина от Априлско въстание с тематична изложба

Столична библиотека отбелязва 150- ата годишнина от Априлско въстание с тематична изложба „И в няколко дена тайно и полека народът порасте на няколко века!“ и ценни издания от колекциите на библиотеката и на къща музей „Иван Вазов“ София

По повод бележитата годишнина от избухването на Априлското въстание Столична библиотека представя фотодокументална изложба „И в няколко дена тайно и полека народът порасте на няколко века!“. Експозицията с постери разкрива знакови ключови моменти, както и по-неизвестни факти от подготовката, избухването и потушаването на въстанието през 1876 г. В изложбата са включени и оригинални архивни документи, фотоси, факсимилета и ценни книги от Фонда на библиотеката. Акцент е поставен върху дейността на революционните комитети, ролята на отделните въстанически окръзи, както и върху съдбата на населението в засегнатите райони. Особен интерес представлява международният отзвук, който въстанието предизвиква и допринася за историческия поврат в нагласите на общественото мнение в Европа и света спрямо т. нар. „български въпрос“. Чрез съчетание на оригинален текст и ярко визуално съдържание експозицията цели да представи историческия контекст и значението на Априлското въстание като повратна точка в българските националноосвободителни борби.

Сред колекцията от ценни книги, представени в изложбата, се открояват творбите на Захари Стоянов : първото издание на „Записки по българските въстания“ (1884) с автограф от автора и посвещение на д-р Константин Стоилов, „Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата“ (1885), „Захари Стоянов, Христо Ботйов :Опит за биография “ (1888) с личен печат на Захари Стоянов. Интерес представляват „Жален спомен за лютите рани на България“ от Илия Блъсков (1878), едно от най-ранните свидетелства за трагедията; спомените на Константин Величков „В тъмница“(1899г.), както и ранни исторически очерци и свидетелства за събитията в Батак, Панагюрище, Перущица и други въстанически центрове.

Особено място заемат и книгите, разкриващи международния отзвук от Априлското въстание – сред тях са публикациите на британския държавник Уилям Гладстон „Българските ужаси и Източният въпрос“ (1881) и репортажите на журналиста Джанюариъс Макгахан „Зверства в България“(1877). Историческата картина се допълва от по-късни изследвания, като тритомната „История на Априлското въстание“ от Димитър Страшимиров (1907)– един от първите опити за цялостно научно осмисляне на събитията. Книгите от фонд „Краезнание“ добавят още един важен пласт - участието на дейци от Софийския край и връзката на въстанието с революционната мрежа на Васил Левски.

В експозицията са представени ценни албуми от фонд „Изкуство“ като „Летописци на Априлското въстание“, включващ рисунки на Христо Коев и Танчо Шабанов – самоуки художници - участници в събитията, оставили едни от най-ранните визуални свидетелства за въстанието; „Знаменосецът“ на Панайот Дражев; илюстрации на историческите композиции на Димитър Гюдженов, Калина Тасева и Златю Бояджиев, които придават на събитията силно емоционално измерение.

Националният литературен музей и къща музей „Иван Вазов“ допълват изложбата с редки автентични материали – портрети на водачите на въстанието, снимки, ръкопис на речта на Иван Вазов, посветена на 45 тата годишнина от Априлското въстание. Сред експонатите е и макетът на „Черешовото топче“, превърнало се в най-емблематичния „запазен знак“ на Априлското въстание. Особено място заемат изданията на над двадесет езика на романа „Под игото“, които свиделстват, как българската история и духовен код преминават далеч зад границите на страната и се превръщат в част от световното културно наследство.

Изложбата ще бъде открита на 29 април от 11:00 ч. в Мраморното фоайе на Столична библиотека с кратко въвеждащо слово за паметните събития от 1876 г. от доц. д-р Радослав Спасов от Историческия факултет на СУ "Климент Охридски".

Експозицията „И в няколко дена тайно и полека народът порасте на няколко века!“, разположена в Мраморното фоайе на партера и 1 етаж и в галерия София, ще може да бъде разгледана до 9 май т.г.