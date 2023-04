Стефани Ханджийска търси пресечната точка между капитализма и изкуството в ”84 Разговора”

Your browser does not support the audio element.

”84 Разговора” - танцово шоу за капитализма - се завръща в София на сцената на Регионалния център за съвременно изкуство "Топлоцентрала". Гледайте на 18 и 19 април от 19:30ч. спектакълът, който поставя неудобни въпроси за стойността на изкуството и стойността на човешкото време!

В новото си представление Стефани Ханджийска поставя неудобни въпроси за връзката между пазара и танцовия труд; за тялото на танцьора, което едновременно извършва този труд и е негов продукт; за условията на работа и живот, за успеха и преумората в епохата на късния капитализъм

"84 е необходимият брой телефонни разговори, които трябва да се проведат в света на бизнеса, за да бъде сключена успешно една сделка", сподели Стефани Ханджийска пред Classic FM. Тя сподели, че спектакълът е показан в Лондон на фестивала Resolution и получи много добри отзиви. Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми със Стефани Ханджийска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Хореографията е дело на тандема Стефани Ханджийска § Коста Каракашян, а драматургията - на Ясен Василев.

Артистичен консултант на спектакъла е Василия Дребова, асистент продукция Петя Пеева, костюми и осветление Ралица Тонева, музика Георги Атанасов, фотография и видео Никола Гюлмезов. В спектакъла взема поп-певицата Прея взема специално участие, а графичният дизайн е на Гьорги Десподов

Проектът се изпълнява с подкрепата на Министерство на културата, партньорството на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс и РЦСИ Топлоцентрала.