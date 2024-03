Стивън Люис Симпсън прави премиера на филма си "Ретроспект" в 28-ия София филм фест

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Стивън Люис Симпсън в превод на Петриела Бачева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тази вечер, 14 март, от 20.30ч. в кино "Одеон" ще се състои премиерата на българския игрален филм "Ретроспект" в рамките на 28-ия София филм фест. Следващите фестивални прожекции ще бъдат на 22 март от 19.00ч. в Сити гранд парк център и на 23 март от 18.00ч. в Синема сити София.

В най-стария град в Европа, Пловдив, един старец, който някога е шпионирал съседите си за тайната полиция, продължава да го прави повече от 30 години по-късно за развлечение. Той е убеден, че британецът, който живее отсреща е отговорен за изчезването на един турист. Всичко се усложнява още повече, когато чужденецът започва връзка с внучката му. Докато се опитва да разкрие истината, той се сблъсква и с една коренна промяна в културата – от такава, в която хората се опитват да запазят личния си живот в тайна, до такава, в която споделят публично всяка своя стъпка. Междувременно се разкрива противоречивото му минало.

Режисьор - Стивън Люис Симпсън

Сценарий - Стивън Люис Симпсън

Оператор - Стивън Люис Симпсън

С участието на - Симеон Алексиев, Стивън Люис Симпсън, Юлия Йорданова, Иво Игнатов, Стефан Попов, Елена Кабасакалова

Продуцент - Стивън Люис Симпсън

На 22-годишна възраст Стивън Люис Симпсън заминава от Шотландия за Лос Анджелис, за да работи за компанията Concorde Pictures на легендарния Роджър Корман. Скоро след това се завръща с част от екипа на Корман, за да заснеме Връзки – първия си пълнометражен филм, на който е сценарист, режисьор, монтажист и продуцент. Премиерата на филма е на кинофестивала в Единбург и печели наградата за най-добър британски филм на фестивала в Шербур. Сред филмите му са "Нито вълк, нито куче", "Тиктакащият човек", "Възмездие" и пълнометражният документален филм "Гръмотевична нация".

ФИЛМОГРАФИЯ



1994 Връзки (Ties)

2001 Тиктакащият човек (The Ticking Man)

2004 Възмездие (Retribution)

2008 Бомба в резервата (Rez Bomb)

2011 Гръмотевична нация (A Thunder-Being Nation) – док.

2016 Нито вълк, нито куче (Neither Wolf Nor Dog)

2024 Ретроспект (Retrospect)