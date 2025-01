Стефани Кръстева, Емил Павлов и Иван Апостолов разкриват благотворителните каузи с „Happy Birthday, Mozart“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оперните певци Стефани Кръстева и Емил Павлов и художника и преподавател Иван Апостолов, разположено в звуковия файл!

В рамките на Тържествения концерт-спектакъл „Happy Birthday, Mozart“, който ще се проведе на 27 януари 2025 г. в Централния военен клуб в София, ще се реализира благотворителен проект с участието на децата от 142 ОУ „Веселин Ханчев“ – София, с директор г-жа Нели Недялкова и техния преподавател, художника Иван Апостолов.

Проектът обединява младото поколение и изкуството в подкрепа на благородна кауза, превръщайки творческата енергия на учениците в помощ за хора в нужда.

Събитието ще бъде платформа за вдъхновение и съпричастност, чрез две значими социални каузи, обединени под мисията „Музиката лекува“.

Кауза 1: „Музиката лекува“ – изкуство за пациентите в болниците

Концертът ще остави трайна следа, предоставяйки запис от събитието безвъзмездно на болнични заведения в Столична община, за да бъде излъчван на пациентите. Това е начин да вдъхнем радост, подкрепа и мотивация на хора, които преминават през трудни здравословни битки, доказвайки силата на музиката като лечебен инструмент.

Кауза 2: Помощ за Вяра – портрети с мисия

Вторият фокус на събитието е благотворителна кампания за събиране на средства в подкрепа на Вяра, майка на две деца, която се бори с последствията от тежки здравословни диагнози.

Под ръководството на Иван Апостолов, талантливите ученици ще създадат авторски портрети на тема „Моцарт“, които ще бъдат изложени в залата на събитието. Всяка картина ще бъде достъпна за закупуване от гостите на концерта, като цената ще бъде определена от самите дарители според техните възможности и желание. Събраните средства ще бъдат дарени на Вяра, за да се осигури финансова подкрепа в трудните моменти, които тя и семейството ѝ преживяват.

Историята на Вяра: Сила и борба за живот

Вяра е майка на две малки деца – Мила (3,5 г.) и Мартин (5,5 м.), и съпруга на цигулар, чиято професия отвежда семейството в Дания. Животът ѝ е белязан от не една, а две диагнози рак – на шийката на матката и на гърдата.

Въпреки успешните операции и лечението, страничните ефекти от терапиите продължават да усложняват ежедневието ѝ. Загубата на работата на Вяра допълнително утежнява финансовото състояние на семейството, но въпреки всички предизвикателства, тя остава силна, полагайки неимоверни усилия за децата и дома си.

Иван Апостолов: Художник с мисия

Преподавателят Иван Апостолов е вдъхновение за своите ученици, като съчетава класическите техники на изобразителното изкуство с модерния подход към творчеството. Неговата цел е не само да развие таланта на децата, но и да им покаже как изкуството може да има силата да помага и променя света.

Младите творци като посланици на доброто

Този проект дава възможност на учениците да разберат значението на съпричастността и социалната отговорност. Чрез своите творби те не само ще демонстрират талант и въображение, но и ще покажат, че дори най-младите членове на обществото могат да допринесат за позитивна промяна.

Как можем да помогнем?

Тържественият концерт-спектакъл „Happy Birthday, Mozart“ предлага възможност на всеки да стане част от тези две каузи, комбинирайки любовта към изкуството с жест на човечност и подкрепа.

Дата: 27 януари 2025 г.

Час: 19:00 ч.

Място: Концертна зала, Централен военен клуб, София

Дрескод: ROCKcoco Elegance

Билети няма да се продават в деня на събитието! Осигурете своето място предварително в мрежата на Eventim