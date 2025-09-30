Старозагорската опера представя „Парижки нощи“ в София на 2 октомври
На 2 октомври от 19.00 часа в Музикалния театър в София в рамките на ММФ “Софийски музикални седмици”
Публикувано на 30.09.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Донвена Пандурски, разположено в звуковия файл под главната снимка!
Първото очаквано голямо балетно събитие, включено в празничната юбилейна програма, посветена на 100 годишнината на Старозагорската опера бе балетна премиера „Парижки нощи“ на 29 и 30 април тази година. Либретото, хореографията и постановката са на световно признатия български хореограф Донвена Пандурски. Автор на впечатляващата сценография и изящните костюми е забележителният художник Павел Шаппо. В постановката звучат произведения на Карл Мария фон Вебер (Концерт за пиано и оркестър), Сергей Рахманинов („Симфонични танци“ и Втора симфония) и Жак Офенбах („Парижко веселие“). „Работата върху музиката на Рахманинов беше най-голямото предизвикателство – неговата дълбочина и емоционални върхове трудно се превеждат на езика на танца,“ сподели пред Classic FM Донвена Пандурски. В това представление си дават среща трима големи композитора, представящи различни творчески стилове, които като контрастни цветове се нареждат върху една палитра. Всеки един от тях присъства със своята музика, превъплътена хореографски във формата на нощна фантазия в Париж, било тя сънувана, мечтана или реално преживяна в четири различни фази на един човешки живот.
Спектакълът ще бъде показан на 2 октомври от 19.00 часа в Музикалния театър в София в рамките на 56-тото издание на Международния музикален фестивал “Софийски музикални седмици”. Билети се продават на касата и онлайн.
Четирите части на балета са както самостоятелни, така и взаимно свързани. Първата нощ представлява мечтата на Младото момиче в неговите четири състояния. Втората нощ е колкото прекрасен, толкова и кошмарен сън на Порасналото момиче, на прага да стане жена. Третата нощ – „Странната“ изобразява желанията и тревогите на Младата жена. Последната нощ – „Парижко веселие“ по музика на Жак Офенбах – ще ни въведе в еуфорията на парижкия нощен живот, в която Зрялата жена се опитва да приспи страховете си от остаряването.
Четири парижки нощи, в които ще блеснат солистите Анелия Димитрова, Ромина Славова, Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, солистите и кордебалета на Държавна опера-Стара Загора с художествен ръководител примабалерината Силвия Томова. „Трупата е уникална – събрала е млади и талантливи танцьори от Испания, Франция, Италия, Япония, Черна гора, Албания, Чехия, Колумбия и Скандинавия,“ подчертава Донвена Пандурски. Тя и художественият ръководител на старозагорския балет Силвия Томова са дългогодишни приятели и колеги още от Държавното хореографско училище /днес НУТИ/. Двете са работили заедно и в Националната опера и балет, а по-късно Пандурски кани трупата на Стара Загора да гостува в Германия, където ръководи Балетна академия в Ашеберг. „Моята цел е да продължим школата на Ваганова – класическият балет е пробният камък на професионализма,“ казва Пандурски.