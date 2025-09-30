Старозагорската опера представя „Парижки нощи“ в София на 2 октомври

Четирите части на балета са както самостоятелни, така и взаимно свързани. Първата нощ представлява мечтата на Младото момиче в неговите четири състояния. Втората нощ е колкото прекрасен, толкова и кошмарен сън на Порасналото момиче, на прага да стане жена. Третата нощ – „Странната“ изобразява желанията и тревогите на Младата жена. Последната нощ – „Парижко веселие“ по музика на Жак Офенбах – ще ни въведе в еуфорията на парижкия нощен живот, в която Зрялата жена се опитва да приспи страховете си от остаряването.

Четири парижки нощи, в които ще блеснат солистите Анелия Димитрова, Ромина Славова, Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, солистите и кордебалета на Държавна опера-Стара Загора с художествен ръководител примабалерината Силвия Томова. „Трупата е уникална – събрала е млади и талантливи танцьори от Испания, Франция, Италия, Япония, Черна гора, Албания, Чехия, Колумбия и Скандинавия,“ подчертава Донвена Пандурски. Тя и художественият ръководител на старозагорския балет Силвия Томова са дългогодишни приятели и колеги още от Държавното хореографско училище /днес НУТИ/. Двете са работили заедно и в Националната опера и балет, а по-късно Пандурски кани трупата на Стара Загора да гостува в Германия, където ръководи Балетна академия в Ашеберг. „Моята цел е да продължим школата на Ваганова – класическият балет е пробният камък на професионализма,“ казва Пандурски.