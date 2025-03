Старозагорската опера празнува 8 март със „Спящата красавица" от Чайковски

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с примабалерината и художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора Силвия Томова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 8 март от 19.00ч. на сцената на Старозагорската опера ще грейне приказното представление на балета „Спящата красавица" от П.И.Чайковски. В празничния спектакъл, посветен на Международния ден на жената, гостува носителят на първата награда – мъже от Международния балетен конкурс „Сара-Нора Прима" 2024 КИМ СО-ДЖУН от Южна Корея, който ще изпълни ролята на принц Дезире.

Младият балетен артист е възпитаник на Университета Седжонг, Южна Корея, завършил е училището по изкуства в Сеул (2020-2022), през 2023 г. печели втора награда от The Dong-A Dance Competition Senior (Сеул, Южна Корея), а през 2022 г. на Международния танцов конкурс за юноши в Сеул печели 1-ва награда.

Във второто издание на Международния балетен конкурс „Сара-Нора Прима" 2024 КИМ СО-ДЖУН очарова журито и публиката и печели безапелационно първата награда-мъже. Примабалерината и артистичен директор на балета на Старозагорската опера Силвия Томова, член на журито на конкурса, му дава извънредна специална награда участие в балетната постановка „Спящата красавица".

На 8 март в своята коронна роля на принцеса Аврора ще блести примабалерината Анелия Димитрова, а в ролите на Фея Люляк и Фея Карабос ще танцуват Алесия Бакин и Ромина Славова.

Ромина Славова в ролята на злата фея Карабос

С непоколебима грижа за младите дарования Силвия Томова, дава и още няколко специални награди: участие в спектакъл на Старозагорската опера на младите таланти-възпитаници на Националното училище за танцово изкуство-София и Националното училище по изкуствата във Варна, които ще танцуват на 8 март в спектакъла на балета "Спящата красавица".

Силвия Томова с носителите на нейната специална награда участие в "Спящата красавица": отляво надясно Християн Гичев, Рада Николова, Силвия Томова, Стефани Николова, Анна Гичева

Анна Гичева ще дебютира в 2 роли: на принцеса Флорина и Фея Нежност,

Християн Гичев - в ролята на Синята птица,

Стефани Николова - Фея Смелост,

Рада Николова - Фея Плодородие.

Младите дебютанти репетират усилено още от месец ноември под ръководството на Силвия Томова и очакват своите първи роли на професионална сцена с трепет и вълнение, подкрепени сърцато от солистите и цялата многонационална балетна трупа на Старозагорската опера.

Балетът „Спящата красавица" на Старозагорската опера е поставен в класически стил, хореографията е на базата на гениалната интерпретация на Мариус Петипа. Постановката и режисурата са на големия танцьор, хореограф, филмов актьор и утвърден балетен предприемач и преподавател Андрей Босов. Декорите на „Спящата красавица" са дело на именития български художник-сценограф Иван Токаджиев, а приказните костюми проектира Мария Блажева, за която това е втората постановка на „Спящата красавица" /през 2004 година е автор на костюмите за постановката на Националния балет-София/.

„Спящата красавица" е четвъртото голямо класическо балетно заглавие, което има в репертоара си талантливата балетна трупа на Старозагорската опера. Впечатляващ със своята визия и класическа автентичност, спектакълът-емблема на класическия танц е предпочитан от публиката и познавачите, има своето заслужено почетно място за чествания и гостувания, представен е с голям успех в София и в различни градове на България.