Старозагорската опера чества 100 години с поредица от събития

Чуйте повече от интервюто на Светослав Николов от Jazz FM с директора на Държавна опера Стара Загора Огнян Драганов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2025 година Старозагорската опера отбелязва 100 години от основаването си. Това е първата извънстолична оперна трупа и единствената, просъществувала без да прекъсва дейността си. В празничната си юбилейна програма Държавна опера-Стара Загора е заложила реализацията на десет оперни и балетни премиери, премиерни спектакли за деца на Детско-юношеската студия за опера и балет, емблематични репертоарни оперни и балетни заглавия с имена от световния оперен и балетен афиш, гостувания, атрактивни инициативи, изложби, авторски ТВ и радио предавания и дискусионни форуми, чествания в страната и в чужбина.

Рождената дата на Старозагорската опера е 1 юли 1925 година – датата на премиерата на операта „Гергана“ на Маестро Георги Атанасов. Диригент е Атанас Ковачев, режисьор – Мара Шопова, хормайстор – Златан Станчев. В главните роли: Гергана – Ничка Хаджимитева (Баталова), Никола – Георги Баталов, Христина – Радка Профирова, Дядо Недялко – Петър Тотев, Селим бей -Теню Велев, Мухтар ага – Стефан Георгиев, Баба Цона – Христина Георгиева. Събитието поставя и началото на първата постоянно действаща извънстолична опера в страната.

Затова кулминацията на честванията за 100 годишнината на Старозагорската опера ще бъде на рождения ден на театъра 1 юли с грандиозна оперна гала на сцената на Античния форум „Августа Траяна”. Концертът-спектакъл ще започне със сцена от величествената опера на Джузепе Верди „Аида” – музикално-сценична метафора на триумфалния марш на Старозагорската опера през изминалите 100 години.

Фрагмент от основополагащата опера „Гергана” ще върне публиката в годините на възрожденски ентусиазъм и смелостта на първите, които в далечната 1925 година дръзват да осъществят своя романтичен порив – Стара Загора да има опера! Всеки един избран музикален фрагмент от програмата на празничния гала концерт носи своята вълнуваща история в 100 годишната летопис на Старозагорската опера.

Ще прозвучи ансамбъл от операта „Лучия ди Ламермур” на Доницети – заглавие, което изгря на сцената на Старозагорската опера през 2016 година /67 години след първото си представяне на старозагорска сцена/. Квартетът от „Риголето” носи заряда на последната бурно аплодирана оперна премиера в юбилейната 2025 година.

Няма да бъде пропусната и „Кармен” – операта, която откри през 2010 година обновената сграда на Старозагорската опера след опустошителното опожаряване през 1991 година, а във второто издание на „Опера на стадиона” през 2017 г., Веселина Кацарова очарова родната публика в ролята на Кармен на стадион „Берое”.

„Тоска”, „Самсон и Далила”, „Момичето от Златния Запад”, „Мойсей”, „Силата на съдбата”, „Макбет”, „Адриана Лекуврьор” и разбира се – „Турандот” – операта с кукли са само малка част от оперните перли, които светят в репертоарната корона на Старозагорската опера през годините.

Празничната музикална картина ще бъде украсена и с адажиото на Одета и Зигфрид от второ действие на Балета на балетите „Лебедово езеро” на Чайковски – спектакъл, който преживя своята премиера за първи път на старозагорска сцена през 2017 година и беляза новата балетна хроника с огромни успехи у нас и в чужбина.

„Сънят на Пилат” – спектакълът, който омагьоса българската публика и привлече вниманието на международната балетна общност и критика, ще напомни за своя триумф със завладяващия валс от второ действие, а балетната интерпретация на монументалната „O Fortuna” от „Кармина Бурана” на Карл Орф заедно с изпълнението на хора и оркестъра на Старозагорската опера ще сложи тържествения финал с фойерверки на юбилейната гала вечер.

Специални гости на гала концерта са златните гласове на България Красимира Стоянова, Надя Кръстева, Кирил Манолов, Иван Димитров, които заедно със своите колеги блестящите солисти на Старозагорската опера Офелия Христова, Милко Михайлов, Даниела Дякова, Деси Стефанова, Емилия Терзиева, Емилия Джурова, Русалина Мочукова, Симона Кодева, Тамара Калинкина, Тереза Бракалова, Александър Крунев, Александър Марулев, Борис Тасков, Валери Турманов, Георги Динев, Ивайло Джуров, Ивайло Йовчев, Иван Кабамитов, Николай Моцов, Стоян Буюклиев ще представят пред старозагорската публика богата програма от любими арии, дуети, ансамбли от оперни шедьоври – знакови в по-близката и по-далечна история на Старозагорската опера.

Неповторимо празнично настроение под звездите на Стара Загора обещават изпълнителите, хорът, оркестърът и децата от вокалната школа на Детско-юношеската студия за опера и балет на Държавна опера-Стара Загора с музиката на Росини, Доницети, Верди, Бизе, Пучини, Георги Атанасов. Балетните солисти Анелия Димитрова, Фиорди Лоха, Клара Ферер, Марсело Молина и кордебалетът на многонационалната балетна трупа на Старозагорската опера ще представят балетни фрагменти от „Лебедово езеро” на Чайковски, „Сънят на Пилат” по музиката на Стефан Димитров и хореографията на Василий Медведев, „Кармина Бурана” на Карл Орф – хореография Марсело Молина и Ромина Славова.

На диригентския пулт ще се редуват главният диригент на Старозагорската опера маестро Ивайло Кринчев и младият диригент Виктор Крумов. Хормайстори Младен Станев, Стефания Русева, концертмайстори Анна Иванова, Паулина Захариева. Водеща на юбилейния гала концерт ще бъде изключителната актриса Силвия Лулчева, която направи незабравим дебют в ролята на Титания на сцената на Старозагорската опера в неоромантичната опера „Сиси – душата на императрицата” през 2022 година. Нейният топъл и въздействащ глас публиката чува всяка вечер преди и по време на представленията, както и в рекламните аудио клипове на Старозагорската опера. В празничната вечер ще й партнира талантливият актьор Антъни Пенев.

На събитието ще присъстват десетки артисти-ветерани, посветили живота си на Старозагорската опера, бивши директори, бивши и настоящи служители и представители на всички административни и технически звена на театъра, както и директори на българските оперни театри, на театрите-партньори от страната и чужбина, специални гости, спонсори и медийни партньори.

„100 години в 100 кадъра“ е темата на фото-документалната изложба, посветена на столетието на Старозагорската опера

Точно на 100- годишнината от представянето на първата опера „Гергана“ на маестро Георги Атанасов в Стара Загора – 1 юли 2025г., от 19.00 часа /преди тържествения концерт на Античния форум/, в най-южната алея на парк „Пети октомври“ – алея „Стара Загора“ ще бъде открита фото-документалната изложба „100 години в 100 кадъра“.

Изложбата включва снимки от 100-те години на операта. Селекцията им се крепи на няколко основни критерия: Награди и номинации за постановките; Гостуванията в чужбина, най-доброто от Фестивала на оперното и балетното изкуство; Публикациите в централните български и чуждестранни медии, които отразяват съответните заглавия. От близо 450 постановки, реализирани през стоте години, са избрани 100. Държавна опера-Стара Загора проведе кампания за събиране на материали, която продължава и сега.

Най-добре документиран е периодът от началото на 50-те до началото на 80-те години на ХХ век. След това до 2010 г. има много големи липси в архива, който е унищожен и покрай пожара на операта. За този период от време организаторите са потърсили и получили съдействие от много артисти, режисьори, диригенти, хористи, приятели на операта – Румен Нейков, Петя Балджиева, Евдокия Здравкова, Нино Луканов, Офелия Христова, Симеон Симеонов…

Изложбата се съпътства с много изследователска дейност. Ще бъдат представени уникални, неизвестни кадри. От Централния архив са извадени фотоси за много постановки, които са имали своята щастлива съдба – „Гергана“ , „Янините девет братя“, „Ивайло“, „Сън в лятна нощ“ на Бритън, „Тракийски идоли“ и т.н. Някои от тях са представяни единствено на старозагорска сцена.

Изложбата е факт със спечелен проект на Национален фонд култура – по Националния план за възстановяване и устойчивост. Откритата преди дни изложба във фоайето на операта от Националния конкурс за деца „Рисувам опера и балет“ , в която се включиха 106 деца от различни възрастови групи и от различни градове на България, също е част от този проект. По него ключово значение има и откупуването на архив от фонда на Българска национална телевизия, свързан с операта-юбиляр.

Изложбата „100 години в 100 кадъра“ ще бъде пътуваща и двуезична – на български и английски език. Тя ще може да съпровожда гостуванията на операта и балета у нас и в чужбина. С един QR – код, потребителят ще влиза в много по-богато аудио и видео съдържание , което ще бъде преведено и на английски език.

На изложбата е предвиден и мобилен вариант с аудио-визуална част, който ще съдържа снимки, аудио-видео, текст, свързан с историята на операта.

В ход е изготвянето на юбилейна пощенска марка „100 години Старозагорска опера“, която ще бъде валидирана по време на Фестивала на оперното и балетното изкуство лично от министъра на транспорта.