Становище на организаторите на конкурс "Гена Димитрова" -гр. Плевен

Your browser does not support the audio element.

Във връзка със сигнали за нарушения при провеждането на Петия международен конкурс за млади оперни певци "Гена Димитрова" в Плевен получихме становището на организаторите на конкурса, което дословно гласи следното:

"С подаването на документи, кандидатите са приети за участие. Отговорност за информацията в документите, носят самите кандидати. Организаторите са длъжни да предатат тази информация на журито, а журито е длъжно да изслуша всички кандидати независимо в един или два тура по негова преценка. Едва след завършване на прослушването, журито и организаторите взимат предвид всички обстоятелства, около всеки кандидат. За да се валидира административната процедура при не спазване буквата на регламента, двете участнички изпълнили българска ария вместо песен, не участват във финалното класиране и при разпределението на наградите. Журито не е имало задължителна квота за брой допуснати кандидати до втори тур, така че няма ощетени други кандидати".

Припомняме ви, че първо по Classic FM Георги Султанов от организационния екип на конкурса коментира твърденията за допуснати нарушения в провеждането на музикалната надпревара, броени часове преди заседанието на журито по възникналия казус. Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Георги Султанов, разположено в звуковия файл под главната снимка!