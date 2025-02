Мила Михова и Мария Радоева ще пеят „Стабат Матер“ от Росини в зала „България“

Your browser does not support the audio element.

На 6 февруари от 19:00 ч. в зала „България“ Софийската филхармония ще представи едно от най-завладяващите произведения на Джоакино Росини – „Стабат Матер“.

Написана през 1831 г., творбата интерпретира текста на средновековния латински химн, разказващ за страданията на Дева Мария по време на разпятието на Христос. Росини съчетава своето ненадминато чувство за мелодия с дълбока духовност и драматична сила.

„Стабат Матер“ е изградено върху текста на средновековен химн, приписван на Якопоне да Тоди, и е една от най-популярните версии на този текст, създадени в класическата музика. Творбата е пример за гениалната комбинация на оперна експресивност и сакрален дух, превръщайки се в едно от най-обичаните произведения на композитора.

Под диригентството на маестро Найден Тодоров, концертът ще обедини виртуозното майсторство на четирима изключителни солисти:

Мила Михова (сопран) – артист с впечатляваща кариера, чиито изпълнения са олицетворение на елегантността и техническата изтънченост. Завършила НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Михова е обучавана от легендарни педагози като Дарина Такова, Рената Ското и Райна Кабаиванска. Тя се изявява на световни сцени в Италия, Испания, Германия и Франция, участва в престижни фестивали като Росиниевия оперен фестивал в Пезаро и има богат репертоар, включващ водещи роли от класическата и съвременната опера. Партнирала си е с артисти като Брин Терфел, Джулио Дзаппа, Алвизе Казелати и мн.др.

Мария Радоева (мецосопран) – артист със световно признание, участвала в мащабни проекти като изпълненията на Втора симфония на Малер и Реквием на Верди. Завършила НМА „Проф. Панчо Владигеров“, тя е носител на множество награди и е работила с водещи оркестри в Европа. Радоева е позната на българската публика с изпълненията си в Софийската опера и балет, както и на престижни международни сцени в Италия, Великобритания и Австрия. Мария е сред любимите гласове на световнопризнатия диригент Густав Кун.

Пиетро Адаини (тенор) – младият тенор от Сицилия печели сърцата на публиката със своя лиричен глас и изразителност. Ученик на Салваторе Фисикела, Адаини има богата концертна дейност и е участвал в постановки на големи опери като „Бохеми“, „Севилският бръснар“ и „Лучия ди Ламермур“. Той е чест гост на престижни фестивали и театри в Италия, Европа и Азия. Особено голям успех постига участието му на легендарния Росиниев фестивал. Адаини е смятан за един от най-добрите интерпретатори на Росиниевия репертоар.

Божидар Божкилов (бас) – един от най-ярките български баси днес. Завършил НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и Академията към театър „Ла Скала“ в Милано, Божкилов е носител на над 20 награди от престижни международни конкурси. Участвал е в оперни спектакли и концерти на световно ниво, включително партньорства със звезди като Соня Йончева.

В първата част на вечерта публиката ще се наслади на изпълнението на световноизвестния цигулар Юлиан Рахлин, който ще представи Offertorium - Концерт за цигулка и оркестър от „бунтарят на музиката“ София Губайдулина.



Не пропускайте пиршеството на емоции със Софийската филхармония и нейните блестящи солисти!

