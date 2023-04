Stabat Mater от Джовани Перголези ще звучи на Великденския концерт на "Митонисимо"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Огнян Митонов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 11 април от 19.00ч. Камерен Оркестър „Митонисимо“ с диригент Огнян Митонов ще изнесе Великденски концерт в изящната зала на Военния клуб в София. Богатата програма включва произведения от Моцарт, Вивалди, Перголези, Менделсон, Верди, Шуберт, Хендел, Гуно, Франк, Брукнер и Качини. Солисти са блестящото сопрано Гиргина Гиргинова, примата на Софийската опера - Гергана Русекова и многообещаващото младо сопрано Петя Миленова. От Германия, специално за концерта, пристига и басът Славин Пеев. Хорът на медиците „Родина“ ще се включи активно в съвместни изпълнения с оркестъра. Диригентът на концерта, Огнян Митонов, ще бъде и солист с изпълнения на кларинет.



Снимка: Огнян Митонов

Специален акцент в програмата заема Stabat Mater от Джовани Перголези. Това силно емоционално и въздействащо произведение авторът пише докато е тежко болен и го завършва малко преди да напусне този свят, на 26 годишна възраст. Чрез средствата на музиката, тази своеобразна лебедова песен на младия композитор пресъздава размисъл на човек за мъката и душевното състояние на Дева Мария пред разпнатия Божи син. Хармоничният език на Перголези изпреварва времето си. Жан-Жак Русо описва първите тактове като:„най-съвършените и трогващи, излезли изпод перото на музикант”. Върху същия текст са композирани десетки произведения, но Stabat Mater на Перголези остава най-популярното и изпълнявано повече от 280 години. Това е и най-често отпечатваната музикална творба през 18 век.

Билети на касите на EasyPay, онлайн през epaygo: https://epaygo.bg/2972122382 и на място преди концерта.

Камерен Оркестър „Митонисимо” е създаден в края на 2008 г. от диригента Огнян Митонов. В състава му влизат едни от най-ярките млади инструменталисти, представители на нежния пол. Важна и интересна особеност на оркестъра е, че неговите виртуозни музиканти са и солисти на състава. Диригентът също често е солист в програмите. В концертите на оркестъра по уникален начин се съчетават ансамбловите и солистичните изяви, инструменталното с вокалното изкуство, класиката със съвременни произведения. Често участват изтъкнати оперни певци, както и хорове. Програмите са внимателно подбрани и се представят пред публиката по интересен и увлекателен начин.