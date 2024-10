Спомен за Ромен Гари – поредица от дискусии и филми започват София и Пловдив

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със съветника по сътрудничеството и културната дейност и директор на Френския институт в България Люк Леви в превод на Мария Конакчиева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Посолството на Франция и Френския институт в България организират седмица, посветена на френския писател и дипломат Ромен Гари. Тази поредица от дискусии и филми е част от честванията на 145-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Франция и България. Събитията ще се проведат от 21 до 25 октомври 2024 г. в София и Пловдив с вход свободен. Прожекциите са включени в програмата на 10-тото издание на кино-литературния фестивал Cinelibri.

На 21 октомври от 18.00 ч. в зала "Славейков" ще се проведе дискусия за творчеството и личността на Ромен Гари с Жоржия дьо Шамбере, френско-британска писателка, журналистка, преводачка и издателка. След дискусията, от 20:00 ч., ще бъде показан филмът „Сияние на жена“ на реж. Коста-Гаврас с Ив Монтан и Роми Шнайдер в главните роли. Филмът е адаптация по едноименния роман на Ромен Гари – любовен химн към „третото измерение“ на мъжа и на жената – двойката.

На 22 октомври от 18.00 ч. ще се проведе дискусия на тема" Ромен Гари – ЖОНГЛЬОРЪТ. Мистерията на идентичността". Публиката ще се срещне с полската писателка Агата Тушинска и журналиста, преводача и модератора Георги Ангелов. От 20.00ч. ще се състои прожекцията на "Чародеят".

На 24 октомври от 18.00 ч. ще се проведе дискусия на тема "Ромен Гари в София (1946-1948): тоталитарният опит". Гост ще бъде писателят биограф Кервин Спир, а модератор ще бъде Люк Леви, съветник по сътрудничеството и културната дейност, директор на Френския институт в България. От т 20.00ч. ще се състои прожекцията на "Книжарят". Дискусията ще се проведе и на 25 октомври 2024 г., 18:00, зала „Съединение“, Регионален исторически музей – Пловдив.