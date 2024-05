"Повече за книгите": Августина Серафимова прави летопис на Плевенската филхармония в "Споделена музика"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с музиколога Августина Серафимова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Плевенска филхармония и МФ "Софийски музикални седмици" ще представят книгата "Споделена музика" с автор музикологът Августина Серафимова, посветена на 70 г. Плевенска филхармония. Книгата представя своеобразен времеви очерк изпълнен с много авторитетни музиканти свързани с историята не само на гр. Плевен, но и с българската музикална култура. Личности и творци като: Гена Димитрова, Александрина Милчева, Калуди Калудов, Габриела Георгиева, Александрина Пендачанска, пианистите Мария Принц, Иван Дреников, Веселин Стамболов, Николай Евров, Людмил Ангелов, Пламена Мангова, цигуларите Минчо Минчев, Яна Дешкова, Зорница Иларионова, Веско Ешкенази, Лия Петрова. В четивото са включени рецензии, интервюта и информационни материали на авторката от 2000 до 2023 година.

Изданието е на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен. Съставител на библиографията е Михаела Дамянова, автор на корицата на книгата е плевенският художник Валентин Асенов-Хъкъла, редактор е музикологът проф. Елисавета Вълчинова-Чендова.

Книгата включва и снимки от концерти на оркестъра на автора и на фотографа Калина Серафимова. Софийската премиера ще се проведе в Концертен комплекс "България", ул. Аксаков 1, в Студио "Музика" на 28 май /вторник/ от 18 часа. В представянето ще участват Августина Серафимова Елисавета Чендова и Любомир Дяковски. Събитието е с ВХОД СВОБОДЕН.