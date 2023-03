Спектакъл със Самуел Финци от Залцбургския фестивал пристига в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актьора Самуел Финци за предстоящия спектакъл «Един кон влязъл в бар» и за срещата си с Джон Малкович на снимачната площадка, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След грандиозен световен успех спектакълът „Един кон влязъл в бар“ - копродукция на Дойчес Театър (Берлин), Залцбургски фестивал и Бургтеатър (Виена) предстои да гостува в София. Драматизация по прочутия роман на Давид Гросман, удостоен с международната награда „Ман Букър“, „Един кон влязъл в бар“ представлява дръзка и завладяваща творба с участието на даровития Самуел Финци в ролята на Дов Гринщейн. Представлението ще се играе в Народен театър „Иван Вазов“ само два пъти, на 25 и 26 март 2023 г., в присъствието на режисьора Душан Парижек и Катлийн Моргенайер, която влиза в ролята на Пиц. Музикалният съпровод на пиано ще бъде осигурен от Антони Дончев. Спектакълът ще се играе на немски език с български субтитри. Билетите са в продажба.

Какво се случва, когато един циничен комедиант решава да свали маската на хумора и да изложи раните си на показ?Дов Гринщейн е стендъп-комик, провокатор, артист със свое собствено шоу, готов винаги да удовлетвори желанията на публиката. В зала в пустата индустриална област Натания, в един град между Хайфа и Тел Авив, той излиза за своето последно представление. Представление като никое друго, едновременно интимно и екстатично, всяващо потрес и смут. Този път Дов е безмилостно прям – дразни публиката, обижда я, след което се извинява със сълзи на очи. Шегува се, разказва тъпи и остроумни, вулгарни и безобидни вицове. Нищо не остава пощадено от думите му – нито Шоа и нейните жертви, нито политиката на Израел в палестинските области. Почти два часа Дов яростно се бори за вниманието на присъстващите, защото никой не бива да остане безразличен. Защото той може да предложи много повече от едно успешно шоу: той трябва да разкаже за своя „личен Чернобил“, за травмата и вината, които са отровили живота му.

Дов иска разчистване на сметките – със своя приятел Авишай, когото е поканил на спектакъла, и това трябва да стане пред публиката. Бронята на хумора, с която се е въоръжил, му е помогнала да оцелее и го е направила много по-корав. Освен че е саркастичен спрямо политиката на своята страна, Дов е привидно равнодушен към невъобразимата болка, която почти всяко семейство носи в себе си.

Постепенно зрителите оредяват, не всички могат да понесат страстта към разголване на този „мил, жизнерадостен разказвач на вицове“. Внимателен слушател остава само Пиц, неговата съседка от детските дни. Тя познава един друг Дов - мечтателя, „доброто момче“, което никога не би забравила.

Романът „Един кон влязъл в бар“ е публикуван през 2014 г. и веднага се превръща в бестселър, претърпява няколко издания и е преведен на 23 езика, включително на български от Емилия Юлзари, а известният телавивски Камерен театър създава първата сценична версия. Именно за тази своя творба големият израелски писател и общественик Давид Гросман печели една от най-престижните международни награди – Ман Букър. Той има в творческата си биография близо 40 творби, както публицистични, така и романи за деца и възрастни, три от които екранизирани. Носител е на най-значимите израелски литературни отличия, а през 1998 г. бе удостоен със званието Кавалер на ордена за изкуство и литература на френското министерство на културата.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Столична община и Национален фонд „Култура“ по програма „Мобилност ’22“.