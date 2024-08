Специално събитие ще отбележи 110 години от рождението на проф. Люба Енчева

Your browser does not support the audio element.

На 12 ноември в Централния военен клуб ще бъде отбелязана 110-тата годишнина от рождението на видната българска пианистка и педагог проф. Люба Енчева. Това разкри пред Classic FM пианистката и преподавател Фани Куцарова, която е сред нейните последни ученички.

Голямата българска пианистка Люба Енчева е свързана с музиката от ранна детска възраст. Започва уроци по пиано на 4 години под ръководството на майка си Невена Енчева - учила в Киев и възприела методиката на Теодор Лешетицки. Когато е на 10 години двете заминават за Италия, където малката Люба кандидатства в Миланската консерватория с още 65 пианисти и е приета на първо място. Учи в класа на професор Ренцо Лоренцони, а на 16 години се дипломира с отличие и най-висока академична степен. През 1929 година заминава за Париж, където работи с Марсело Чампи, а по-късно продължава усъвършенстването си в Берлин в класа по пиано на Едвин Фишер.

През 1936 година Люба Енчева се явява на Виенския международен конкурс за пианисти, който е един от най-престижните в довоенна Европа, и печели осмо място и сребърен медал. Това е голям успех за българската пианистка, извоюван сред сто и шестдесет участника, и начало на активна международна концертна дейност. На този конкурс второ място заема Емил Гилелс, с когото я свързва голямо приятелство до неговата кончина през 1985 година. В негова памет тя изнася концерт в зала "България".

Голямото пианистично майсторство, красив тон и ритмична свобода на Люба Енчева са познати в много страни. Концертира не само като солист, но и в различни камерни формации. Дълги години е част от клавирно трио с Васил Стефанов и Константин Попов. Сътрудничи с квартет "Аврамов", Духов квинтет към Филхармонията, цигуларката Недялка Симеонова, челиста Константин Попов и други. В дуо с кларинетиста Сава Димитров са заедно на сцената повече от 26 години.

Люба Енчева е солист на световни оркестри, а репертоара и включва не само добре познати класически и романтични произведения, но и такива, на които е първи изпълнител. Тя е първата изсвирила Концерт за пиано и оркестър от Арам Хачатурян у нас.

В концертните и програми често присъстват произведенията на български композитори, като Панчо Владигеров, Димитър Ненов, Парашкев Хаджиев, Георги Златев Черкин, които популяризира и в задграничните си изяви.

От 1950 година Люба Енчева влага голяма енергия в преподаването. Професор е в Музикалната академия, а сред учениците и са такива имена като Николай Евров и Антон Диков. Води майсторски класове в различни страни е член на жури на едни от най-престижните международни конкурси за пианисти.