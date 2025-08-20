Classic Дестинация: Виена организира специална обиколка за почитателите на филма "Преди изгрев"

Тридесет години след премиерата на култовия филм "Преди изгрев", австрийската столица кани жителите и гостите на Виена на специална обиколка, която ще ги отведе до най-известните места от филма. Обиколката е достъпна чрез официалното туристическо приложение ivie, което освен тематични маршрути предлага и местни съвети, както и практична информация за Виена.

По случай 30-годишнината от емблематичния филм "Преди изгрев", Виенският туристически борд WienTourismus е подготвил много специална новост за феновете на филма и града. Новата тематична обиколка вече е достъпна в официалното безплатно туристическо приложение ivie, което води участниците до единадесет филмови локации на романтичната любовна история, съобщават от Община Виена - Международни офиси – София.

Обиколката започва от гарата Вестбанхоф, където главните герои Джеси и Селин слизат от влака, за да прекарат нощта, като се разхождат из Виена и се опознават. Тя продължава покрай историческите кътчета на Шпиттелберг, легендарния магазин за плочи Teuchtler, класическите виенски кафенета. Разходката завършва на мястото, където е снимана последната сцена от филма - около Виенското колело в Пратера, една от най-разпознаваемите забележителности на града. По пътя участниците в обиколката могат да посетят и художествената галерия Албертина, да видят една от най-старите църкви във Виена и да се разходят по известния булевард Рингщрасе.

Цифровият пътеводител ivie, който е използван от над 1,6 милиона потребители за опознаване на Виена, предлага над 25 тематични маршрута, разкрива множество градски тайни и разказва интересни истории. Но приложението дава и практична информация за обществени тоалетни, чешми и места с безплатен интернет на открито. Новият филмов маршрут е достъпен на немски и английски език и предоставя уникален поглед към историята, която пленява любителите на киното от 1995 г. Според Виенския туристически борд около един на всеки десет посетители решава да посети Виена именно заради тази история.

Виена финансира международни филмови продукции

През 2022 г. Виенският туристически борд създава фонда Vienna Film Incentive. Целта на новосъздадената организация е развитието на Виена като бизнес и филмова дестинация. Два милиона евро са на разположение за финансиране на международни телевизионни, филмови и стрийминг продукции, които се снимат във Виена и по този начин популяризират австрийската столица в цял свят. Условието за финансиране е поне два снимачни дни във Виена, участие на австрийска продуцентска компания и доказана икономическа полза за града. Финансирането е до 30 процента от разходите, но не повече от 400 000 евро на проект.