За 125-годишнината на Панчо Владигеров откриват нови и по-малко известни страни от творчеството му

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Надя Сотирова и Мария Трошева от Къща-музей "Панчо Владигеров"- София, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Поради затруднените метеорологични условия спектакълът на Държавна опера – Варна „Летящият холандец” от Рихард Вагнер, обявен за 26 ноември, се отлага за 27 ноември, понеделник, от 19.00 часа. Филмовата прожекция „Рапсодия Владигеров” и концерта Владигеров, Райнхард и театърът” се отлагат, съответно за 28 ноември от 17.30 и 19.00 ч. Закупените билети важат без презаверка или могат да бъдат върнати на касата на Старозагорската опера. Събитията са част от програмата на 53-тото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора.

Снимка: Classic FM

Съвместната работа между Макс Райнхард и Панчо Владигеров, ключова в развитието на театралното изкуство: „Към тези постановки (на Макс Райнхарт) той създава една изключително богата илюстративна музика, която в крайна сметка се явява една много богата за самия него творческа лаборатория, от която той черпи с пълни шепи в изграждането на своите следващи композиционни опуси. Това е точно този период, в който Владигеров е бил изключително ангажиран в работата си с Макс Райнхард, (…) тъй като той е бил задължен да присъства не само в качеството си на творец, композитор и автор на музика, но (…) и ръководител на инструменталния състав. (…) Това е периодът, в който той създава своите най-ярки творби". Това разказа през Classic FM и.д. директор на Къща-музей Панчо Владигеров в София Надя Сотирова.

Тя разкри някои подробности около предстоящото отбелязване на 125-годишнината от рождението на „патриарха на българската класическа музика". „Ние работим в партньорство с НМА „Проф. Панчо Владигеров". Със сигурност на 13 март ще бъде техният концерт, посветен на патрона на Академията, на който ще прозвучат някои от по-малко изпълняваните произведения на Панчо Владигеров. Ние специално водим един проект за дигитализиране на тази оркестрови партитури, които по-рядко се изпълняват и които се съхраняват в нашия архив. От своя страна Музеят готви една нова документална изложба. Все още сме в процес на избистряне на темата й. Нашите усилия са в посока да откриваме нови и по-малко известни страни и от неговото творчество, и от богатството на нашия фонд . Замисляме цикъл от камерни концерти, който ще бъде отново съставен от произведения, които са по-малко изпълнявани", каза още Сотирова. „Благодарни (сме) на маестро Емил Табаков и на Новогодишния музикален фестивал, които включиха в програмата на Новогодишния концерт три произведения на Панчо Владигеров. Там ще прозвучи „Песен“ от „Българска сюита“ в изпълнение на Минчо Минчев, „Валс каприз“ от един смесен опус на Владигеров и „Фокстрот“ в оркестрацията на неговия ученик Милчо Левиев.“

Предстои и Третото издание на Международния конкурс "Synesthesis". „Това е един творчески проект – много креативен, който възприема идеята за общуване между изкуствата и име за цел да вдъхнови участниците в него да излязат от границите, които познават.“, поясни Мария Трошева, уредник в Къща-музей "Панчо Владигеров" в София. „Музика, базирана на сцена в жанра на Театъра на сенките е новият компонент, който влиза в настоящото издание. Ние винаги се стараем във всяко следващо да надграждаме този проект. Специално участие тук ще вземе уникалната по своя замисъл трупа от незрящи актьори „Невиждан театър“, която е под ръководството на проф. д-р Велимир Велев“, добави тя. Конкурсът ще се проведе на 10 декември от 19 часа в Камерната зала на Софийската опера и балет. Classic FM е медиен партньор на събитието.