Сопраното Надин Сиера ще направи българския си дебют на фестивала Opera Open - Пловдив

Директорът на Опера Пловдив маестро Диан Чобанов официално посрещна световноизвестното сопрано Надин Сиера преди нейния дебют на българска сцена, съобщават от Държавна опера Пловдив.
Фестивалът Opera Open утвърждава традицията си всяко издание да среща публиката с голямо име от световната оперна сцена, което гостува за първи път у нас. След впечатляващите дебюти на Аида Гарифулина и Нино Мачаидзе, тази година фестивалът представя американското сопрано Надин Сиера – най-ярките звезди на съвременната опера.
Надин Сиера ще дебютира пред българската публика в своята коронна роля - на Виолета Валери в „Травиата“ от Джузепе Верди на 18 юли от 21:00 часа на Античния театър в рамките на Opera Open 2026.
Наричана от международната критика една от най-забележителните интерпретаторки на Виолета на нашето време, Сиера триумфира с тази роля на сцените на Метрополитън опера, Виенската държавна опера, Парижката опера, Театро Лисеу в Барселона, Кралската опера в Мадрид, както и в оперните театри в Рим и Берлин. През есента тя отново ще се превъплъти в героинята на Верди в миланската Ла Скала.
Призната за своята вокална виртуозност, емоционална дълбочина и завладяващо сценично присъствие, Надин Сиера е сред най-търсените сопрани на световната сцена. Сред знаковите моменти в кариерата ѝ са дебютът в Кралската опера в Лондон с „Любовен еликсир“, завръщането ѝ в „Лучия ди Ламермур“ и турнето на трупата в Япония с „Риголето“ под диригентството на сър Антонио Папано.
В Метрополитън опера Сиера изпълнява водещите роли в „Ромео и Жулиета“, „Травиата“, „Лучия ди Ламермур“, „Сватбата на Фигаро“, „Идоменей“ и „Дон Жуан“. Дебютира като Луиза Милер в Театро ди Сан Карло в Неапол и концертира с Берлинската филхармония под диригентството на Густаво Дудамел, Филаделфийския оркестър с Яник Незе-Сеген и Оркестъра на Академия „Санта Чечилия“ с Антонио Папано. Сред престижните ѝ концертни изяви са рецитали в Карнеги Хол, Театро Реал в Мадрид, Palm Beach Opera, Festival Dortmund и Grand Théâtre de Genève, както и участието ѝ в юбилейното турне на Андреа Бочели по повод 30 години на сцената.
В постановката на Нина Найденова, под диригентството на Григор Паликаров, Надин Сиера ще си партнира с тенора Егор Журавский в ролята на Алфред Жермон и баритона Кирил Манолов като Жорж Жермон.
„Травиата“ с участието на Надин Сиера е сред най-очакваните събития в програмата на Opera Open 2026.