Сопраното Надин Сиера ще направи българския си дебют на фестивала Opera Open - Пловдив

Директорът на Опера Пловдив маестро Диан Чобанов официално посрещна световноизвестното сопрано Надин Сиера преди нейния дебют на българска сцена, съобщават от Държавна опера Пловдив.

Утре вечер /18 -ти юли/ звездата на Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската държавна опера ще се превъплъти във Виолета в „Травиата“ на сцената на Античния театър в рамките на фестивала Opera Open.

Двамата обсъдиха бъдещи творчески проекти и възможности за нови съвместни инициативи, които да продължат традицията Опера Пловдив да среща българската публика с най-ярките имена на световната оперна сцена.

Фестивалът Opera Open утвърждава традицията си всяко издание да среща публиката с голямо име от световната оперна сцена, което гостува за първи път у нас. След впечатляващите дебюти на Аида Гарифулина и Нино Мачаидзе, тази година фестивалът представя американското сопрано Надин Сиера – най-ярките звезди на съвременната опера.

Надин Сиера ще дебютира пред българската публика в своята коронна роля - на Виолета Валери в „Травиата“ от Джузепе Верди на 18 юли от 21:00 часа на Античния театър в рамките на Opera Open 2026.

Наричана от международната критика една от най-забележителните интерпретаторки на Виолета на нашето време, Сиера триумфира с тази роля на сцените на Метрополитън опера, Виенската държавна опера, Парижката опера, Театро Лисеу в Барселона, Кралската опера в Мадрид, както и в оперните театри в Рим и Берлин. През есента тя отново ще се превъплъти в героинята на Верди в миланската Ла Скала.

Призната за своята вокална виртуозност, емоционална дълбочина и завладяващо сценично присъствие, Надин Сиера е сред най-търсените сопрани на световната сцена. Сред знаковите моменти в кариерата ѝ са дебютът в Кралската опера в Лондон с „Любовен еликсир“, завръщането ѝ в „Лучия ди Ламермур“ и турнето на трупата в Япония с „Риголето“ под диригентството на сър Антонио Папано.

В Метрополитън опера Сиера изпълнява водещите роли в „Ромео и Жулиета“, „Травиата“, „Лучия ди Ламермур“, „Сватбата на Фигаро“, „Идоменей“ и „Дон Жуан“. Дебютира като Луиза Милер в Театро ди Сан Карло в Неапол и концертира с Берлинската филхармония под диригентството на Густаво Дудамел, Филаделфийския оркестър с Яник Незе-Сеген и Оркестъра на Академия „Санта Чечилия“ с Антонио Папано. Сред престижните ѝ концертни изяви са рецитали в Карнеги Хол, Театро Реал в Мадрид, Palm Beach Opera, Festival Dortmund и Grand Théâtre de Genève, както и участието ѝ в юбилейното турне на Андреа Бочели по повод 30 години на сцената.

В постановката на Нина Найденова, под диригентството на Григор Паликаров, Надин Сиера ще си партнира с тенора Егор Журавский в ролята на Алфред Жермон и баритона Кирил Манолов като Жорж Жермон.

„Травиата“ с участието на Надин Сиера е сред най-очакваните събития в програмата на Opera Open 2026.