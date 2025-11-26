Сопраното Мария Славова ще направи дебют със Софийската филхармония и Михаил Плетньов

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със сопраното Мария Славова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 30 ноември от 19.00ч. в зала "България" сопраното с кристален тембър Мария Славова ще участва в концерта на пианиста Михаил Плетньов и ще пее за първи път със Софийската филхармония. Тя ще се включи заедно с Националния филхармоничен хор в изпълнението Реквием за сопран, смесен хор и оркестър от Джон Рутър. Под диригентската палка на маестро Найден Тодоров, програмата обединява два свята – изящната романтика на Фредерик Шопен и духовната светлина на Джон Рутър.

В първата част ще прозвучи Концерт за пиано и оркестър № 1 в ми минор, оп. 11 – творба, която 20-годишният Шопен пише, за да изрази младежкия си плам и любовта към родината. Концертът, с неговата блестяща пианистична виртуозност и лирични теми, ще бъде изпълнен от легендарния пианист Михаил Плетньов – важна фигура в съвременното музикално изкуство.

Втората част на вечерта е посветена на „Реквием“ на Джон Рутър – едно от най-обичаните съвременни духовни произведения. Създадено през 1985 г. в памет на бащата на композитора, то обединява традиционния латински текст на заупокойната меса с пасажи от Псалмите и Евангелието на английски език.

Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Мария Славова е сопран с множество роли в няколко оперни театъра в страната и участия в престижни концертни зали у нас и в чужбина. Специализира в Академия „Борис Христов“ в Рим. Започва музикалната си кариера едва на 3-годишна възраст, когато става част от известната вокална група Бон-Бон. Четири години по-късно участва в Детския радиохор на БНР.

Снимка: bTV

От 2004 до 2017 г. Мария Славова е хорист и солист на Детския хор на Българското национално радио. Мария е ученичка на оперната прима Дарина Такова, която е неин постоянен ментор и преподавател. Завършва Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“ в София, а след това е стипендиант на Академия “Борис Христов” в Рим.

През 2015 г. се изявява на Детска Евровизия със своето изпълнение на песента „Discover“.

През 2016 г. изпълнява солото на Националния химн на България на бенефиса за Христо Стоичков. През 2017 г. печели Голямата награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“. По покана на Фондация „Йордан Камджалов“, през 2023 г. изнася първия си солов рецитал в България на сцената на Музикалния фестивал „Стремеж“, проведен в Царския дворец Врана.

През 2024 г. е солистка в първото издание на Гала концерта на българския талант под диригентството на Йордан Камджалов, а през 2025 е солист в новата традиция с ежегодно изпълнение на „Реквием“ – последната незавършена творба на загадката Волфганг Амадеус Моцарт.

Сред акцентите в нейните изпълнения са дебютът ѝ като Адина в „Любовен еликсир“ от Гаетано Доницети, в „Дон Жуан“ в Държавна опера Бургас /Държавна опера Варна/Държавна опера Стара Загора. Включително ролята на Фраскита в „Кармен“. Мария е лауреат на международния конкурс за оперни певци “Гена Димитрова”.

През април тази година изпълнява „Реквием“ от Моцарт като солистка в зала „България“ в София.

През 2025 г. Мария Славова е финалист в Международния конкурс за оперни певци „Città di Alcamo“, представя България на ЕКСПО в Осака, Япония. Тази година дебютира в ролята на Лучия в „Лучия ди Ламермур“ във Фанано (Модена). През октомври 2025 г. прави своя дебют като Царицата на нощта във „Вълшебната флейта“ в Държавна опера Пловдив.