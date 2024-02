Сопраното и актриса Тамара Ангеловска: "Музиката ми е като съпруг, а театърът- като любовник"

Your browser does not support the audio element.

Тамара Ангеловска е завършила оперно пеене и магистърска степен по „Театрално изкуство“ в Нов български университет.в уютната зала на музей "Борис Христов" в София младото сопрано ще представи пъстър репертоар с колегите си Теодора Маркова - сопран, Божидар Пенев - баритон, контратенор, Теодор Иванов - тенор, а клавирният съпровод ще бъде на Марио Йоцов.