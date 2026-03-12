Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Може ли изкуственият интелект да имитира човешката емоция? Възможно ли е да замени певците, композиторите, музикантите? Световноизвестното сопрано Соня Йончева си партнира с диригента Франческо Иван Чампа и оркестъра на опера „Карло Феличе” в Генуа, за да докажат, че дори новите технологии да са все по-осезаема част в ежедневието ни и от света на креативните индустрии, то автентичността на партитурите, на гласа и на изпълнението винаги ще си останат изконно човешки. За целта тя е избрала репертоар от едни от най-големите шедьоври на майсторите на белкантото – Белини и Доницети.

Произходът на заглавието ĪCŌN от латински значи „портрет” – с него Йончева ни кани да се вгледаме в собствения си образ на кръстопътя между миналото и бъдещето. Нейното послание е, че операта, в частност белкантото, не принадлежи нито само на епохата на ранния Романтизъм, нито пък на тази на късната технологична революция, а че е вечна, извън времето и пространството – каквито са и универсалните човешки емоции на обич, тъга, загуба, копнеж, тревога, надежда, които тя отразява и които винаги са съпътствали хората, включително във времената на големи обществени разломи, на каквито сме свидетели днес.

За новия си проект българското сопрано със световна кариера е избрала иновативен подход: всяка от ариите ще се появява първо ексклузивно в YouTube канала на Соня Йончева под формата на видео разказ за различни значими теми на нашето време, претворени чрез безценния завет на майсторите на белкантото. Това ще са своеобразни епизоди от големия обществен разговор за съвремието ни чрез вдъхновението на класическата музика. Всеки един от видео-синглите ще бъде създаден с помощта на изкуствен интелект (зад който обаче стои екип от професионалисти) и така се отваря пространство за диалог между новите технологии и изкуството в режим на съжителство, а не на конкуренция.