Снимка: Metropolitan Opera

Соня Йончева след "Опералия": "Този вид съревнование искам да видя в българската среда"

Соня Йончева

Публикувано на 27.10.2025

Да се случи "Опералия" тук беше тежка работа. От 1 година подготвяме този проект. „Опералия“ беше едно голямо чудо!

Много от колегите коментираха, че такава тръпка не са чувствали от години до сега. Това е магията на България.

Определям себе си като артист и продуцент, който е тук да раздвижи някои пластове, разтопи ледове, да обединява. Искам всички да са единни в нашата гилдия и индустрия. Всички трябва да работят и да се състезават. Този вид съревнование искам да видя в българската среда.

През цялата седмица пеех с изпълнителите. Обожавам да пея и да играя. Исках да чуя дали ушите на кастинг директора чуват същото като нас, оперните певци.

Всички търсим новата звезда. Тя не е само един глас, а много повече.

Мадалена в Андре Шение – Ню Йорк

Мюнхен Бохеми Мими

Умберто Джордано - Маргарита

