След като обяви втория сезон на "Съкровени гласове", Соня Йончева ще покори Версай

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече за втория сезон на "Съкровени гласове" от Соня Йончева в репортажа на Георги Митов от Classic FM, разположен в звуковия файл под главната снимка!

На 10 декември 2023г. Соня Йончева ще представи празничния концерт "КОЛЕДА ВЪВ ВЕРСАЙ" в църквата Royal Chapel на Версайския дворец. Съпроводът ще бъде на Оркестъра и хора на Кралската опера на Версай , а на пулта ще застане полският диригент Стефан Плевняк. На сцената ще направи свое певческо изпълнение и 9-годишният син на Соня Йончева - Матео. Събитието ще бъде заснето от екип на продуцентската компания на оперната ни прима - SY11 Events.

Преди броени дни обичаната ни оперна прима разкри звездните имена, които ще гостуват у нас за втория сезон на "Съкровени гласове". Тя бе удостоена и с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" в родния й град Пловдив. Концертът "Прераждане" бе представен за първи път пред родна публика в препълнената зала "България". Съпроводът бе осигурен от концертмайстора Зефира Вълова и Фестивален оркестър "Изкуството на барока", с които Соня Йончева си партнира и за концерта "Хендел", представен в София през април тази година.

"С "Прераждане" исках да покажа, че музиката е неподвластна на времето, да предам усещането за неограничена свобода, което тя моментално дава на хората. За мен, това е повик за възраждане, за обновление, от което светът ни има нужда. Той е почерпен в най-дълбоките корени на човешката душа, именно тези корени, които захранват музиката и изкуството. Това пътуване във времето показва по забележителен начин, че някои от похватите за писане на музика остават учудващо сходни дори през 500 години отдалеченост. Това, което ги сближава, е изключително силният им емоционален заряд и простота на изказа. Концертът тази вечер бе като своеобразна медитация и молитва от красиви звуци и послания и искрено се надявам публиката в залата да е усетила тази чиста енергия", сподели певицата след концерта.

По време на отлично организирания коледен прием Соня Йончева обяви артистите за втория сезон на "Съкровени гласове", които ще гостуват у нас.

"Имената, които сме поканили, са повече от впечатляващи и от години са в първите редици на вече утвърдените и доказали се емблеми на световния оперен небосклон:

25 октомври 2024 - водещият италиански тенор Виторио Григоло

03 декември 2024 - Соня Йончева с рецитала "Аd una Stella"

19 март 2025 - неповторимият полски тенор Пьотр Бечала

02 април 2025 - емблемтичният мексикански тенор Роландо Вийязон

31 май 2025 - феноменалното американско мецосопрано Джойс Ди Донато



Inmost Voices (Съкровени гласове) ще има и своя първи швейцарски сезон в престижната зала Victoria Hall в Женева", разкри Соня Йончева.



Билетите за втория сезон на "Съкровени гласове" ще бъдат пуснати в продажба от март 2024 г. в мрежата на Ивентим.



По време на събитието бе представен и трейлър на документалния филм, посветен на реализацията на оперната гала с Пласидо Доминго от 2021 г. в София. Филмът е напълно готов и в скоро време ще бъде показан на голям екран у нас.



Соня Йончева не пропусна да отдаде почит и на 100-годишнината от рождението на дивата Мария Калас, допълвайки че именно тя е артист, проправил път на толкова много поколения оперни певци, за да покаже, че в изкуството най-важна е отдадеността, силната емоция, вдъхновението, за да вървиш напред, както и да оставиш незабравимо културно наследство след себе си.

Българското сопрано сподели и още една прекрасна новина - заедно с оркестъра хора на Пловдивската опера и нейния съпруг Доминго Хиндоян на диригентския пулт подготвят концертно изпъление на "Тоска", което ще се състои на 4 юни 2024 г. в град Пловдив - в Античния театър.



"С това събитие ще почетем 70-годишнината на Опера Пловдив и 100-годишнината от смъртта на маестро Пучини. Благодаря на директора на Пловдивската опера доц. д-р Нина Найденова, както и на Община Пловдив, за да можем заедно да реализираме този красив и надявам се успешен музикален проект", разкри още Соня Йончева.



Само ден след концерта си в София Соня Йончева посети своя роден град Пловдив, където на 3-ти декември бе удостоена с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" (АМТИИ). Церемонията се състоя в Епископската базилика на Пловдив. Отличето ѝ бе връчено от ректора на Академията проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак за изключителния ѝ принос към развитието на културата и оперното изкуство, както и за дейността ѝ в полза на обществото, защита правата на децата и младите хора.

"Благодаря за тази огормна чест да получа званието "Доктор хонорис кауза". Моята кауза като артист и като гражданин на България и света и посланик на УНИЦЕФ е да дам на първо място вдъхновение на младите хора, които идват след мен. Искам да обединявам хората навсякъде по света, да им предам една добра енергия, да си тръгнат от моя спектакъл с хубаво чувство и най-вече да се завърнат отново в театрите и операта, защото мотото, което движи мен и моя екип, е: "Културата е бъдещето". Не забравяйте да я подкрепяте, аз също ще продължа каузата си да подкрепям всичко българско и да представям държавата ни по най-добрия начин", допълни Соня Йончева пред свои близки, приятели, съмишленици, част от ръководството на Община Пловдив, академичния съвет и настоятелството на АМТИИ, студенти.



Сред официалните гости на церемонията в града под тепетата бе министърът на културата г-н Кръстю Кръстев, зам.-министърът на културата г-жа Амелия Гешева, областният управител на Пловдив г-н Илия Зюмбилев, кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, зам.-кметът по култура към Община Пловдив г-н Пламен Панов.

"Вие сте човекът, личността, жената, която доказахте, че в необятния свят на голямото изкуство има място и за българи. Гордея се, че и аз съм българин и че съм съгражданин на най-голямата оперна дива в момента", обърна се към Соня Йончева министърът на културата г-н Кръстю Кръстев.

Соня Йончева благодари специално и на своите първи музикални учители д-р Нели Койчева, която от години живее в Япония, и на г-жа Златина Делирадева, която беше в залата по време на церемонията.

В края на февруари 2024 г. Соня Йончева отново ще се завърне в България, за да пее за първи път на сцената на Софийската опера в "Бохеми" на Пучини по покана на нейния директор акад. Пламен Карталов.





Билети за останалите концерти от първия сезон "Съкровени гласове" са налични онлайн в мрежата на Ивентим



Вижте програмата на сезон "Съкровени гласове" ТУК .