Соня Йончева: "Недопустимо е да няма професионален роял за пианисти в Бургас"

Снимка:
Alexander Богдан Thompson
"Аз се включвам в тази инициатива, защото вярвам, че ранният достъп на децата до музика допринася за менталното им развитие, за изграждането на умения, за интеграцията и справянето с агресията. Тази тема е важна не само за Бургас, а и за всички места, където се изучава класическа музика, изнасят се концерти и публиката е зажадняла за качествена култура", посочва Соня Йончева.
Снимка:
SY11 Events /Александър Богдан Томпсън
"Вярвам, че е въпрос на политика и визия на държавата да подкрепи технически, материално и морално изграждането на следващото поколение млади музиканти на България, защото ние сме музикална нация – но също така е важно ние самите като артисти, общество и общност да заявим какъв тип култура искаме да се развива в нашата държава и че българската традиция в класическото свирене и пеене е най-голямата ни визитна картичка пред света", смята оперната ни прима, продуцент и издател.
"Бургас е родният град на Тончо Русев, Стефан Диомов, Емил Чакъров, Райна Кабаиванска и още много бележити музиканти и певци и е недопустимо там да няма професионален роял за пианисти", подчертава Соня Йончева. "Пожелавам на учениците, професионалните музиканти и публиката наслада от звуците на новия роял, за който нямам съмнение, че със съвместни усилия ще бъде скоро реалност в морския град", споделя тя.