Соня Йончева: "Недопустимо е да няма професионален роял за пианисти в Бургас"

Благотворителният концерт за закупуване на нов концертен роял ще се проведе на 16 януари в зала "Тончо Русев" на Културен център НХК-Бургас от 19.00ч. Най-търсеното българско сопрано в света, която е в списъка на Forbes Bulgaria със 70-те най-влиятелни личности на годината, Соня Йончева изрази своя призив за подкрепа за закупуването на нов концертен роял за учениците от Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в град Бургас. През социалните мрежи тя заяви, че "това ще даде възможност и на професионалните музиканти в морския ни град да изнасят концерти на най-високо ниво, каквито публиката безспорно заслужава". Снимка: Alexander Богдан Thompson "Аз се включвам в тази инициатива, защото вярвам, че ранният достъп на децата до музика допринася за менталното им развитие, за изграждането на умения, за интеграцията и справянето с агресията. Тази тема е важна не само за Бургас, а и за всички места, където се изучава класическа музика, изнасят се концерти и публиката е зажадняла за качествена култура", посочва Соня Йончева. Снимка: SY11 Events /Александър Богдан Томпсън

"Вярвам, че е въпрос на политика и визия на държавата да подкрепи технически, материално и морално изграждането на следващото поколение млади музиканти на България, защото ние сме музикална нация – но също така е важно ние самите като артисти, общество и общност да заявим какъв тип култура искаме да се развива в нашата държава и че българската традиция в класическото свирене и пеене е най-голямата ни визитна картичка пред света", смята оперната ни прима, продуцент и издател. Снимка: btvnovinite.bg