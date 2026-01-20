Предстои солов клавирен рецитал на Любомир Денев и кино прожекция на филма „Петолиние на паметта“

С първите акорди на 2026 година Къща музей „Панчо Владигеров“ – София отваря вратите си за вълнуваща среща между класика и джаз, минало и настояще, и кани почитатели от всички поколения.

На 24 януари (събота) от 17:00 ч. в експозиционната зала на музея, на ул. „Якубица“ № 10, ще чуете солов рецитал на изтъкнатия български композитор, диригент и пианист Любомир Денев.

В програмата изпълнителят ще пресъздаде авторски джазови интерпретации на класически шедьоври от Шопен, Шуман, Владигеров и Милчо Левиев, както и собствени композиции.

Като бонус към публиката, от 16:00 ч., преди началото на концерта, в залата на приземния етаж ви очаква прожекция на документалния филм „Петолиние на паметта“ (2021 г., времетраене: 54 минути). Кинолентата събира три поколения музиканти. Ще чуете разкази на внуците на Владигеров – Панчо, Екатерина, Константин и Александър, които обрисуват жизнения и творческия път на техния баща, Александър Владигеров и на световнопризнатия им дядо.

Продуцент, сценарист и режисьор: Марио Кръстев

Оператори: Кирил Проданов, Веселин Христов, Георги Маринов

Вход с билети на място (достъп до двете събития с един билет):

€10 / €5