Солистът на "Академия Роза" 2024 проф. Марио Хосен: "Младите и културата са бъдещето на една нация"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя, диригент и педагог проф.Марио Хосен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Четвъртото издание на лятната Академия "Роза" завършва с поредица от концерти. 44-ма млади музиканти бяха избрани да се включат в инициативата, чрез която се обучават в областта на оркестровото свирене. Участниците в Академия "Роза" ще демонстрират придобитите знания и умения пред публика в трите концерта, които ще се проведат днес, 15 август, на централния площад в гр. Шипка, утре, на 16 август, в парк „Розариум“ в гр. Казанлък и в събота, на 17 август, в Епископската базилика в гр. Пловдив. Концертите в Шипка и Казанлък ще бъдат с вход свободен за публиката, а в Пловдив - с платен вход. Оркестъра в музикалните събития ще бъде дирижиран от Максим Ешкенази, който е творчески директор на инициативата. "Академия Роза" се организира в партньорство с Фондация “Америка за България”.

Солист на концертите ще бъде изтъкнатият български цигулар и педагог проф. Марио Хосен. "Тези деца работят изключително мотивирано, сърцато и преодоляват трудности, за които трудно би могло да се осъществят по време на учебната им година. За броени дни те надскачат себе си и постигат резултати, като това е модел за подражание и много добър показател, че трябва да се работи не само с децата, но и с учителите им, което е в основата на успеха им", заяви той пред Classic FM. "Маестро Ешкенази им показва любов, но е и критичен и справедлив в критиката си. Те виждат в лицето на своя ментор и диригент човек, който вярва в тях. Аз като солист мога да им дам вяра и сили в техния път. Свирейки с тях, изпитвам огромно удоволствие и те ме мотивират толкова, колкото и най-добрите професионални оркестри", добави Хосен. "Всеки, който ще присъства на концертите, ще бъде зареден с уникалната енергия на младите, на хората, които искат да полетят. Вярвайки в тях, започваме да вярваме повече в себе си и в ежедневието си", каза още той.

"95 процента от младите музиканти ще получат творческата и професионална реализация като оркестранти и педагози, а не повече от 5 процента - само като солисти. Музикалните гимназии се насочват към солистичното им развитие, а децата трябва да придобият много по-широка представа за музикалното изкуство- да се застъпят повече часове по оркестрово свирене и камерна музика. Министерството на културата трябва да ревизира програмите си и да даде на младите хора да получат по-широка палитра познания в професионалното си образование, което ще даде по-добра стартова база в реализацията им като професионалисти", подчерта проф. Хосен. Според него, "живеем в нелеко общество, но младите и културата са бъдещето на една нация. Има отговорни хора и в политиката, и в институциите, които осъзнават важността на образованието и културата за израстването на една здрава нация".

Марио Хосен е цигулар, солист и диригент; „Почетен професор на Нов български университет“ за създаването на клас по цигулка и Академичен оркестър „Орфеус“ на университета; световно признат интерпретатор и експерт по творчеството на Николо Паганини. Репертоарът му е богат и стилово разнообразен, включва творби от италиански и немски барок до съвременна класическа музика, танго и джаз.

Сред оркестрите, на които е солист, се открояват Лондонската филхармония, Симфоничен оркестър „Чайковски” на Московското радио, Виенският симфоничен оркестър, Academy St. Martin in the Fields, English Chamber Orchestra, Симфоничният оркестър на БНР, Оркестър Брукнер-Линц, I Solisti Veneti, Wiener Akademie, Софийската филхармония.

Виртуозът Марио Хосен е роден в Пловдив. На 8 години дебютира като солист на Пловдивската филхармония. Получава образованието си в София, Виена и Париж. Сред преподавателите му са Дарина Данкова, проф. Михаел Фришеншлагер (ученик на Йехуди Менухин), проф. Жерар Пуле (ученик на Хенрик Шеринг).

Марио Хосен има издадени 22 албума за италианската звукозаписна компания Dynamic и за Doron Music Швейцария. Дискографията му включва интеграли с квартетите на Паганини, сонатите за цигулка на Бетовен, Бах и Хендел, концертите за цигулка и оркестър на Паганини, Брух, Менделсон, Брамс, както и световни премиерни записи на неиздавани творби на Паганини, Моцарт, Тартини, Рола, Меркаданте и Крайслер. Сред композиторите, които му посвещават творби, са Райнер Бишоф, Георги Арнаудов, Валтер Бер, Томас Марко, Алесандро Солбиати, Франсоа Пиер Декон. Основател на Паганини ансамбъл Виена и артистичен директор на международната академия и музикален фестивал “Орфеус”, провеждани ежегодно във Виена.

Редактор и изследовател на цялостното творчеството на Паганини за цигулка и оркестър за едно от най-старите музикални издателства в света „Musikverlag – Doblinger”, Виена.

Хосен е удостоен с много престижни награди, сред които наградата „София“ за музика и наградата на Classic FM radio. Артист е на „Thomastik Infeld”, Виена. Той свири на цигулка “Джовани Батиста Гуаданини” от 1749, която му е предоставена от Австрийската национална банка. Той е солист и диригент на Виенския камерен оркестър.

Артистичен директор на Международния музикален фестивал „Варненско лято”.