Проф. Момчил Георгиев: "Имаме много изненади в есенния модул на "Софийски музикални седмици"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с програмния директор и председател на Фондация „Международен фестивал Софийски музикални седмици“ проф. Момчил Георгиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

56-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици“ започна есенния си модул на 5 септември в зала „Музикална“ във Военен клуб с концерта „Житейски бури“ на Клавирно дуо „Амабиле“ (Хйегьонг Ханна Лий и Йъонг Унг Джо), в който бе представена програма с творби на Менделсон, Шуберт, Равел, Панчо Владигеров, Александър Йосифов.

Програмата на фестивала продължава в периода 18 септември -3 октомври 2025г. Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в електронните мрежи на Ивентим, БилетБГ и ОК портал.

ПРОГРАМА СЕПТЕМВРИ

18 септември, 19 ч. – зала НМА – Клавирен рецитал на Марин Гонев. В програмата: Дебюси, Яначек, Цветан Добрев, Васил Казанджиев.

18 септември, 19 ч. – Музикален театър – „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт. Диригент Георги Патриков, режисьор Петко Бонев, сценография и костюми Ася Стоименова, 3D maping Лора Руневска – elektrik.me; хореография Катя Богданова, хормайстор Яница Първанова. Солисти, оркестър, хор и балет на МДТ ,,Константин Кисимов‘‘ – Велико Търново.

23 септември, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Рецитал на Красимира Султанова – цигулка и Анжела Тошева – пиано с двете сонати на Бела Барток. Съвместно с Унгарски културен институт.

24 септември, 19 ч. – Бална зала на НХГ – Четвърти концерт „По Владигеровски“ – Клавирен рецитал на Иво Върбанов с рядко изпълнявани творби от Панчо Владигеров.

25 септември, 19 ч. – зала НМА – „Morgen!“ – Вокален рецитал на Евгения Ралчева – сопран и Надежда Цанова – пиано. В програмата: песни от Рихард Щраус и Ференц Лист.

26 септември, 19 ч. – зала „Музикална“ във Военен клуб – Струнно трио Тиан Юан – цигулка, Нона Кутева – виола и Луиза Стефанова – виолончело със световни премиери от бразилски композитори. В програмата: Килза Сети, Марио Фехаро, Едсон Зампроня, Пауло Коста Лима, Роберто Викторио, Лидуино Питомбейра.

27 септември, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Дора Бръчкова – цигулка, Борис Недялков – виолончело и Лилия Бояджиева – пиано. В програмата Шостакович.

28 септември, 19 ч. Бална зала на НХГ – Пети концерт „По Владигеровски“ – Едит Македонска – цигулка (Сърбия), Слава Атанасова – цигулка, Ваня Пешева – пиано, Кристина Базили – виолончело (Австрия), Струнен квартет Класик Арт.

29 септември, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Авторски концерт на Александър Кандов. С участието на струнен квартет „Фрош“, Иван Керековски – пиано, Росен Идеалов – кларинет.

30 септември, 19 ч. – Камерна зала „България“ – Вокален рецитал на Антония Раднева – сопран, Алек Аведисян – баритон и Фридеман Зайцер – пиано. В програмата: Шуман, Бизе, Дюпарк, Форе, Равел, Пуленк.

1 октомври, 18.30 ч. – Камерна зала „България“ – Клавирен маратон с Варта-Естер Каспарян, Борис Петков, Иван Лазаров, съвместно с НБУ.

2 октомври, 19 ч. – Национален Музикален театър – ”Парижки нощи“ – балет в четири части на Държавна опера – Стара Загора по случай 100-годишнината от създаването ѝ. Музика: Карл Мария фон Вебер, Сергей Рахманинов, Жак Офенбах. Либрето, хореография и постановка: Донвена Пандурски. Сценография и костюми: Павел Шаппо.

3 октомври, 19 ч. – зала „България“ – „Esperanza for Life“/„Надежда за живот“ – благотворителен концерт.

С участието на Надежда Цанова, Георги Черкин, Виктория Василенко – пиано, Хор „Ваня Монева“, камерен ансамбъл “The Secret Orchestra” с диригент Николай Стоев, Станислав Арабаджиев – джаз пианист, Балетно студио “Джулия”, Лора Маркова – цигулка, Виолета Радомирска – мецосопрано, Стефани Кръстева – сопран, Йоанна Буковска – актриса, Веса Тонова – прима балерина, Росен Канев – премиер балетист, Лидия Ганева – певица, гост солист “Jiliaan”, водещи: Йоанна Драгнева и принцеса Теодора фон Ауерсперг.

Съпътстваща програма.

27 септември, 18 ч. – Студио „Музика“ – представяне на дебютния авторски албум „Блян“ на Рая Костова.