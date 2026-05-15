Повече от 100 изследователи пристигат за 16-тото издание на "Софийски фестивал на науката"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фестивалния директор Любов Костова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Софийски фестивал на науката" навършва 16 години и от 14 до 17 май предлага в "София Тех Парк" 135 събития на учени и инженери от 12 държави за публика на различни възрасти. Фестивалът се организира от фондация "Красива наука" с основното партньорство на Министерството на образованието и науката, "София Тех Парк" и с финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития.

Освен традиционните цикли от събития, посветени на Космоса, нашата планета и устойчивостта, физическото и психично здраве, новите технологии и връзката на науката с изкуството, тази година във фестивалната програма има редица теми, свързани с понятието "крехкост". Български и чуждестранни учени ще представят темата през призмата на различните науки – от микропластмасите, които застрашават крехкия баланс в океаните до механизмите на мозъка ни да възприема и гради представа за реалността; от търсене на границите за съхранение на енергия в батериите до плановете за изграждане на хранилище за водород на Луната; от наболелите въпроси за достъп до редкоземни и стратегически ресурси до търсене на форми на живот във Вселената.

Повече от 100 изследователи, инженери и практици се срещат с публики на различни възрасти в презентации, работилници и забавни научни шоута в пет зали. Гости на фестивала са 13 изтъкнати и млади учени от Австрия, Испания, Италия, Китай, Обединеното кралство, Полша, Португалия, САЩ, Унгария, Франция и Хърватия, както и чуждестранни учени, които работят в България, а от Ирландия онлайн се присъединяват партньори по проект с участието на български учени от БАН. На повече от 60 щанда има научни екипи от 14 институти на БАН, университети от София и Пловдив, центрове за върхови постижения, музеи, образователни STEM школи, училищни STEM клубове, корпоративни отдели за наука и индивидуални проекти. Те представят демонстрации, експерименти, игри, различни примери от реални изследвания и иновации, разположени в три пространства – "Откривател" (за действащи изследователи), "Алфа" (за училища и школи), и за първи път на фестивала – обособена зона за занимания с наука за най-малките деца от 4-годишна възраст нагоре – "Работилницата на проф. Микрон".

Повече от 2500 ученици са настанени в събития, съответстваща на възрастта им, по заявки от учители от София и извънстолични училища. Новост през 2026 г. са увеличеният брой работилници, които са особено привлекателни за всички учители. Първата заявка постъпва едва час и половина след публикуването на Училищната програма на 3 април от г-жа Геновева Атанасова, начален учител в 75. ОУ "Тодор Каблешков" и нейните ученици от трети клас.

Основната програма започва от вечерните часове на 14 и 15 май и продължава през уикенда. Посещенията на цялото семейство са улеснени, като успоредно със събития за възрастни (и някои със строго ограничение за пълнолетни лица) са планирани работилници за деца на различни възрасти. Всяко събитие е маркирано ясно според подходящата възраст на публиката. Включени са водещи български и международни учени, както и някои от техните по-млади колеги, прожекции в кино "Синема сити" и във фестивалния комплекс в "София Тех Парк", както и театрален спектакъл. Повечето събития са безплатни, но поради ограничеността на местата, е необходима резервация.

Програмата и предварителни резервации на адрес тук.

Програмата на чужди езици включва събития на английски, френски и испански, всички със симултанен превод на български език.

Пълната програма на чуждоезичните презентатори тук.

За първи път тази година, в партньорство с Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет, в някои събития от основната програма има и жестов превод.

Щандовете за демонстрации, информация и експерименти са отворени през всички фестивални дни и са изключително популярни сред посетителите. Тази година публиката има достъп до учени, инженери, преподаватели и практици на 60 щанда, които са обособени в 3 зони: "Откривател за институтите на БАН, университети, и корпоративни изследователски отдели", "Алфа за STEM школи за неформално образование и училищни клубове", "Работилницата на проф. Микрон", която за първи път предлага забавление с наука за най-малките посетители с подходящо съдържание за деца от 4-годишна възраст. Новото пространство е създадено, за да отговори на нарастващия брой запитвания от родители, които посещават фестивала с малките си деца.



Четири изложби очакват посетителите – "Химични елементи в природата" на Института по обща и неорганична химия – БАН; Интерактивната мултимедийна изложба по проект G–LENS за емоционалната устойчивост на младите хора; "Невидимата Антарктика: близо до невъзможното" на Вера Гоцева и "Плиска в Средновековието и днес" на Национален археологически институт с музей – БАН. Фестивалната книжарница предлага разнообразни книги за наука, както и заглавия на учени, които участват в програмата.