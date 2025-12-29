Софийската филхармония ви запознава с "Бъдещите звезди"

Софийската филхармония и Университета по музика и драматични изкуства във Виена представят бъдещите звезди на класическата сцена.

И тази година първият концерт на националния оркестър през 2026 г. ще срещне публиката с най-добрите абсолвенти на престижния австрийски университет, чиито възпитаници по традиция ръководят топ оркестри в света.



Програмата:

МОДЕСТ МУСОРГСКИ - „Нощ на голия връх”

АНРИ ТОМАЗИ - Концерт за алт саксофон и оркестър

КАРЛ РАЙНЕКЕ - Концерт за арфа и оркестър в ми минор, оп.182

ЙОЗЕФ ХАЙДН - Симфония №102 в си бемол мажор

Солисти:

Силвия Мацейова саксофон

Юлия Дитрих арфа

Дирижират:

Даниел Лопес-Кортес диригент

Катерина Швец диригент

Тамила Задигбейли диригент