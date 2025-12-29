В ефир

Софийската филхармония ви запознава с "Бъдещите звезди"

На 15 януари 2026г. от 19.00ч. в зала "България"

Публикувано на 29.12.2025
Софийската филхармония и Университета по музика и драматични изкуства във Виена представят бъдещите звезди на класическата сцена.
И тази година първият концерт на националния оркестър през 2026 г. ще срещне публиката с най-добрите абсолвенти на престижния австрийски университет, чиито възпитаници по традиция ръководят топ оркестри в света.

Програмата:
МОДЕСТ МУСОРГСКИ - „Нощ на голия връх”
АНРИ ТОМАЗИ - Концерт за алт саксофон и оркестър
КАРЛ РАЙНЕКЕ - Концерт за арфа и оркестър в ми минор, оп.182
ЙОЗЕФ ХАЙДН - Симфония №102 в си бемол мажор
Солисти:
Силвия Мацейова саксофон
Юлия Дитрих арфа
 
Дирижират:
Даниел Лопес-Кортес диригент
Катерина Швец диригент
Тамила Задигбейли диригент
