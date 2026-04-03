Софийската филхармония намалява цените на билетите наполовина за Великден

В дните преди Великден Софийската филхармония отправя специален жест към своята публика – от 4 до 17 април всички билети са с 50% намаление. Празничната инициатива е покана за среща с музиката като най-ценния подарък, който остава в сърцето дълго след последния тон.

Под мотото „Софийската филхармония подарява емоции“ националният оркестър отваря вратите си още по-широко за всички, които искат да преживеят силата на голямото изкуство.

В периода на кампанията публиката ще може да закупи билети на половин цена за всички концерти от програмата на Софийската филхармония.

Великден е време за светлина, близост и смисъл. Софийската филхармония избира да го отбележи чрез онова, което умее най-добре – да превръща музиката в емоция, която се споделя.