София Проданова се завръща в България с премиерен концерт на Пануфник

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с цигуларката София Проданова, разположено под главната снимка!

Младата цигуларка София Проданова ще свири със „Софийските солисти“ в Централния военен клуб. Събитието, озаглавено „Преобразена нощ“, ще се състои на 19 април от 19.00ч.

София Проданова е в топ 3 на лауреатите в престижния международен конкурс на името на Й. С. Бах в Лайпциг през 2022 г., а със своята барокова цигулка тя става първата българка, взела награда в над 60-годишната история на конкурса.

Заедно с Камерния ансамбъл „Софийски солисти“ ще представят премиерно за България Концерт за цигулка и струнен оркестър на водещия полски композитор Анджей Пануфник. В програмата е включено и произведението „Просветлена нощ“, оп.4 (1917) от Арнолд Шьонберг.

София Проданова израства в семейство на музиканти и започва занимания по цигулка на 6-годишна възраст при Евгения Ночева в НУМТИ “Добрин Петков”- Пловдив. На 16-годишна възраст получава пълна стипендия да продължи образованието си в престижното музикално училище във Великобритания - Йехуди Менухин Скуул /Yehudi Menuhin School/, където има щастието да работи с Даяна Галвидите /Diana Galvydyte/ и Джена Шери /Jenna Sherry/ като главни преподаватели и редовно има уроци с Наташа Боярски /Natasha Boyarsky/ и Луция Ибрагимова /Lutsia Ibragimova/.

От 2017-2022 г. София учи в Гилдхол Скуул /Guildhall School of Music and Drama/, Лондон, в класа на Дейвид Такено /David Takeno/ и Павло Беснозюк Pavlo Beznosiuk. През годините редовно е концертмайстор на симфоничния, оперния, камерния и бароковия оркестър на училището.

През юли 2022г. става лауреат с 3-та награда на Баховия Конкурс в Лайпциг с барокова цигулка, с което става първата българка, взела награда в над 60-годишната история на този конкурс.

Гради професионална кариера като цигулар, занимаващ се с исторически информирано свирене. Редовен член е на именити ансамбли и оркестри в тази сфера от цяла Европа - Арканджело Arcangelo, Балтазар Нойман Ансамбъл /Balthasar Neumann Ensemble/, Хелзинки Барок /Helsinki Baroque/, Моцартисти /Mozartists/, Дунедин Консорт /Dunedin Consort/, Ирландски Бароков Оркестър /Irish Baroque Orchestra/, Бенедети Бароков Оркестър /Benedetti Baroque Orchestra/, Ансамбъл Маск /Ensemble Masques/.

През този сезон София дебютира като водач на френския ансамбъл Пигмалион /Pygmalion/, с който често концертира в Европа: Концертгебау - Амстердам, Версайския дворец, Елбфирхармонията в Хамбург, Концертхаус Виена, Операта в Брюксел, Парижката Филхармония и др.

През 2020-2022 г. София е „Млад Ансамблист” към ансамбъл Arcangelo. През този период участва в концерти, записи на дискове, като най-скъп спомен за нея е участието в Би Би Си Промс на сцената на Роял Алберт Хол в Лондон, за изпълнението на Матеус пасион от Бах.

София има щастието да участва многократно във фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща” - Пловдив, а в “Изкуството на Барока” в София по покана на Зефира Вълова е солист и член на фестивалния оркестър през 2022 и 2023 г.; реализира и уъркшоп на тема „Стилистичните детайли в свиренето на соловите творби на Бах” за студенти – цигулари от НМА “П. Владигеров”.

Партнирала си е с музиканти като Алина Ибрагимова /Alina Ibragimova/, Никола Бенедети /Nicola Benedetti/, Ави Авитал /Avi Avital/, Никола Алтщед /Nicholas Altstaedt/, Милош /Miloš/, Алексей Игудесман /Aleksey Igudesman/, Вадим Репин /Vadim Repin/ и други.

След завършването на магистърска степен София продължава да учи частно с водещи концертмайстори - Софи Джент /Sophie Gent/, Амандин Байер /Amandine Beyer/, Боян Чичич /Bojan Cicic/ и Кати Дебрецени /Kati Debretzeni/.

От 2014 и досега София учи и партнира с пионера в класическата импровизация - Дейвид Долан /David Dolan/. От 2019 г. е част от научно изследване свързано с импровизацията в по време на концерт, както и импровизационното състояние на ума, по време на изпълнение на композиран репертоар. Проектът включва професори от Импириъл Колидж Лондон /Imperial College, London/, Токийския Институт по Технология /Tokyo Institute of Technology/ и Гилдхол Скуул /Guildhall School of Music and Drama/. Това дава отпечатък в стила на свирене на София - спонтанност и вземане на рискове.

София живее в Лондон и е сред основателите на ансамблите Кабинетът на Аполо /Apollo’s Cabinet/ и Парнасус /Parnassus/.