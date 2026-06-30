София посреща мюзикъла „Звезден прах“

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На 2 юли 2026 г. публиката ще има възможност да се потопи в магията на мюзикъла „Звезден прах“, който ще бъде представен в Сити Марк Арт Център.

„Звезден прах“ е емоционален и впечатляващ философски драма-мюзикъл, който съчетава оригинална музика, танц и театър в едно незабравимо сценично преживяване. Той разказва историята на един обикновен човек, изправен пред избор, който мнозина познават - да последва мечтата си или да поеме отговорност към живота и семейството си. Това е разказ за цената на зрелостта, за компромисите, които човек прави от любов, и за въпроса дали можеш да запазиш огъня на своето призвание, дори когато ежедневието те отвежда по друг път.

Сценарият е създаден като лична история, вдъхновена от хората, които всеки ден съчетават професията си с любовта към изкуството, без да се отказват от себе си. Това е произведение за всички, които някога са оставили мечта на заден план, за да осигурят по-добър живот на близките си, но продължават да носят тази мечта в сърцето си.

Чрез музика, емоция и човешки съдби, мюзикълът напомня, че пълноценният живот не е липсата на трудности, а смелостта да продължиш напред, без да губиш връзката със себе си. „Звезден прах“ е история, която вдъхновява зрителите да повярват, че никога не е късно да се върнат към онова, което ги кара да се чувстват истински живи.

Драматург и режисьор: Петър Герзилов

Композитор: Димитър Сираков

Музикален директор и вокален педагог: Даниела Станкова

Сценография: Юлияна Войкова-Найман

Участват:

Аделина Филипова, Валентина Станкова, Виктория Филипова, Калоян Лулчев, Теа Николова и Теодора Мирчева

Дата: 2. юли 2026 г.

Място: Сити Марк Арт Център

Събитие: Мюзикъл „Звезден прах“

Начало: 19:30 ч.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и с медиен партньор JAZZ FM Radio.

Билетите вече са в продажба и може да бъдат закупени на касата на “Сити Марк Арт Център” и онлайн на www.cmart.info. Организаторите препоръчват предварително закупуване поради засиления интерес към спектакъла.

За повече информация следете официалните канали на организаторите:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61588239212197

Организатор е Училище за певци „D Stars“, основано и ръководено от Даниела Станкова - академичен музикант и дългогодишен преподавател по вокално майсторство, създател и на Училище за музикален театър. Целта на Училището е да изгражда, развива и реализира дебютиращи и вече утвърдени артисти, да надгражда уменията и да подчертава индивидуалността на професионалистите в сферата на сценичните изкуства. Така то среща Петър Герзилов - създател на либретото и текстовете на песните на „Звезден прах“, режисьор и хореограф и Димитър Сираков - композитор, аранжор и инструменталист с богата концертна и студийна кариера. Към екипа се присъединява и Юлияна Войкова-Найман - сценограф и костюмограф в мюзикъла, професионалист с над 50 спектакъла зад гърба си. Автор на афиша е Валентина Станкова.