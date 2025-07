София Георгиева-Димитрова се завръща със „Син талисман“ – поп класика в симфонично звучене

Your browser does not support the audio element.

Певицата София Георгиева, позната още от края на 90-те с хита „Син талисман“, се завръща на сцената с нова, класическа версия на песента – оркестрирана от композитора Румен Бояджиев-син и изпълнена с Камерен оркестър „Орфей“ под диригентството на Райчо Христов.

Новото звучене бележи важен етап в личния и артистичния път на Георгиева, която днес предпочита да се представя с фамилията Димитрова. „Когато за първи път изпях думите ‘днес пак съм цяла’, не знаех какво означава да си разпаднат. Днес вече го зная – и сега наистина съм цяла“, споделя певицата пред Classic FM. Преходът от поп към класическа музика не е просто естетически, а житейски – търсене на дълбочина, смисъл и истина. „Син талисман“ звучи като изповед, разказана чрез богатството на симфоничния звук.

Песента, създадена по музика на Момчил Колев и текст на Ина Григорова, получава нов живот благодарение на аранжимента на Румен Бояджиев-син, който според Георгиева „успя да подчертае всяка нейна мисъл и чувство“. Изпълнението е не просто възраждане на стара песен, а цялостен творчески акт, преплетен с житейски катарзис. „Докато я записвах, ми беше тясно – исках да се разгърна, да я изпея с нова сила, с нова цялост“, казва тя.

Георгиева отдава особена важност на хоровото и класическо обучение в ранните си години. Детският хор „Родна песен“ и педагогът ѝ по класическо пеене Галина Благоева са сред основните опори, които изграждат ценностната ѝ система. „Хоровото пеене ми даде усещане за принадлежност, култура, възпитание и отговорност“, подчертава София.

След години далеч от сцената, по време на които работи в подкрепа на хора със зависимости, певицата намира сили и смисъл да се върне чрез музиката. Центърът, в който работи, неслучайно се нарича „Жива“ – съвпадение, което тя приема като знак за вътрешната трансформация, през която е преминала.

„Нямам очаквания. Имам само отговорност – към себе си, към думите си, към хората на една ръка разстояние“, казва тя. За нея „Син талисман“ е песен с магия – споделя, че и Мариус Куркински ѝ е казвал това. Много хора са ѝ признали, че именно тази песен им е помогнала в трудни моменти от живота.

„Аз съм удовлетворен артист“, завършва тя. Със своята нова, класическа форма, „Син талисман“ не просто озвучава спомени – тя носи нова истина и надежда. Песен за цялостта, за осъзнатото завръщане.